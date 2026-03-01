Azamgarh News: अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र पर पहुंचाने वाले पुलिस कर्मी सम्मानित



पुलिस की इस मदद के लिए अभ्यर्थी ने आजमगढ़ पुलिस का आभार व्यक्त किया और उनकी सराहना की।

इस सराहनीय कार्य के लिए सोमवार को पुलिस कार्यालय में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार ने यूपी-112 प्रभारी सहित पांच पुलिस कर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक नगर मधुवन कुमार सिंह, क्षेत्राधिकारी सदर आस्था जायसवाल और क्षेत्राधिकारी फूलपुर किरन पाल सिंह भी मौजूद रहे।

सम्मानित पुलिस कर्मियों में प्रभारी निरीक्षक डायल-112 अभय राज मिश्रा, मुख्य आरक्षी राज किशोर सिंह, महिला आरक्षी रेनु कुमारी और महिला आरक्षी अनिता देवी शामिल रहीं। पुलिस के इस कार्य की क्षेत्र में व्यापक सराहना हो रही है।