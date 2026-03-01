Azamgarh News: मंडलीय अस्पताल में मां बेटे से मारपीट के आरोप में गार्ड को नौकरी से निकाला गया, आरोपी डॉक्टर फरार



आरोप है कि इस बात पर डॉक्टर नाराज हो गए और उन्हें वहां से जाने के लिए कहने लगे। जब उन्होंने आपत्ति जताई तो डॉक्टर ने कथित तौर पर उन्हें थप्पड़ मार दिया। इसके बाद मौके पर मौजूद सुरक्षाकर्मी भी आ गए और उनके साथ मारपीट की। युवक का यह भी आरोप है कि इस दौरान उनकी मां के साथ भी दुर्व्यवहार किया गया, जिससे वह रोने लगे।