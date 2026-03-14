Azamgarh News: बोलेरो के धक्के से कम्पोजिट विद्यालय की एक छात्रा की मौत, दो घायल



जानकारी के अनुसार पासीपुर–रसूलपुर नहर मार्ग पर शुक्रवार करीब तीन बजे स्कूल से घर लौट रही तीन छात्राओं को सामने से आ रही एक बोलेरो ने टक्कर मार दी। हादसे में पासीपुर निवासी हरेंद्र की 12 वर्षीय पुत्री आरुषि की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पासीपुर निवासी रमेश की 11 वर्षीय पुत्री संजना और लहरपार निवासी फूलचंद की 10 वर्षीय पुत्री रोशनी गंभीर रूप से घायल हो गईं। सूचना मिलने पर कप्तानगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घायल छात्राओं को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।