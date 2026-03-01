Azamgarh News: प्रतियोगी परीक्षाओं में पैसा ले कर उपलब्ध कराते थे फर्जी पेपर, 2 गिरफ्तार, एक आरोपी मऊ का है निवासी



पुलिस के मुताबिक, मेहनगर थाना क्षेत्र निवासी एक अभ्यर्थी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि परीक्षा की तैयारी के दौरान उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से हुई, जिसने खुद को कोचिंग संचालक बताते हुए आर्मी, पुलिस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पास कराने का भरोसा दिलाया। आरोप है कि यूपीएसआई परीक्षा में सफलता दिलाने के नाम पर उससे 10 लाख रुपये की मांग की गई और शुरुआती तौर पर 50 हजार रुपये ले लिए गए। इसके साथ ही उसे “टॉप सीक्रेट” बताकर एक कथित प्रश्नपत्र भी दिया गया, जो वास्तविक परीक्षा से मेल नहीं खाया। इसके बाद ठगी का मामला सामने आया।