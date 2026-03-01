Azamgarh News: 21 शिक्षकों का रुका वेतन, बीएसए ने दिए जांच के आदेश, मचा हड़कंप

Azamgarh News: जिले के बेसिक शिक्षा विभाग में एक ही नाम, पिता के नाम और जन्मतिथि के आधार पर एक से अधिक मानव संपदा आईडी बनाए जाने का मामला सामने आने से विभाग में हलचल मच गई है। मामले को गंभीरता से लेते हुए विभागीय अधिकारियों ने 21 शिक्षकों को नोटिस जारी करते हुए उनका वेतन फिलहाल रोक दिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है।