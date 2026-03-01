17 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गोरखपुर

मृत बीजेपी नेता के घर पहुंचे सांसद राधामोहन, हत्यारोपियों को बचाने वालों को दिए खुली चुनौती…बोले चिराग तले अंधेरा

मंगलवार को चिलुआताल थानाक्षेत्र में सुबह करीब पांच बजे बीजेपी नेता राजकुमार चौहान की नृशंस हत्या पर क्षेत्र में काफी तनाव है। शाम को राज्यसभा सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल और मंत्री दारा सिंह चौहान मृत नेता के घर पहुंचे।

2 min read
Google source verification

गोरखपुर

image

anoop shukla

Mar 17, 2026

Up news, gorakhpur

फोटो सोर्स: पत्रिका, बीजेपी सांसद राधामोहन दास अग्रवाल

गोरखपुर में मंगलवार की सुबह भाजपा नेता राजकुमार चौहान की नृशंस हत्या जिसके बाद परिवार वालों से मिलने कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान और राज्यसभा सांसद डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल पहुंचे। ज्योंहि दोनों नेता मृतक के घर पहुंचे वहां सैकड़ों की भीड़ ने उन्हें घेर किया, परिजनों की चीत्कार से मातम पसरा हुआ था। मृतक की पत्नी और बेटियां दहाड़े मार रो रही थी, दोनों ने किसी तरह परिवार को ढाढ़स बांधा।

कैबिनेट मंत्री दारा सिंह ने हर संभव सहयोग का दिया आश्वासन

मृतक के परिवार से कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान ने उन्हें हरसंभव सहायता दिलाने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि उनके छोटे-छोटे बच्चे हैं जिनके पालन पोषण के लिए जो कुछ भी है आप लोग लिखकर दीजिए मैं मुख्यमंत्री जी से प्रयास करूंगा कि इनको जो भी आर्थिक सहयोग मिल सके हम लोग पूरा प्रयास करेंगे।

कार्यकर्ता की हत्या पर बिफरे सांसद राधामोहन

इसके अलावा राज्यसभा सांसद डा. राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा कि राजकुमार चौहान भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता थे। उनके साथ जघन्य घटना होना काफी मर्माहत करता है, सांसद ने कहा कि ठीक गोरखनाथ मंदिर के पीछे उनकी निर्मम हत्या हो गई। दुर्दांत अपराधियों ने चाकू गोद-गोद कर मारा है।

इसको हम लोग मॉब लिंचिंग कहें तो गलत नहीं होगा। सरकार हमारी भारतीय जनता पार्टी की है। हम लोग यही मानते हैं कि पहले की तुलना में कानून व्यवस्था बेहतर हुई है। इसका मतलब यह नहीं है कि चिराग तले अंधेरा हो जाएगा।

प्रशासन अपराधियों को गिरफ्तार कर सजा दे

कार्यकर्ता की मौत से आवेशित सांसद ने कहा मैं तो दिल्ली से पार्लियामेंट छोड़ कर आया हूं। यह परिवार चाहता हैं कि अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। कोई भी अपराधी हो, मैं तो नाम भी नहीं जानता हूं। मृतक की पत्नी ने स्वयं एफआईआर लिखाया है और नामजद किया है।

प्रशासन से यही कहना है कि अपराधियों की गिरफ्तारी कर आगे की न्यायिक कार्रवाई करें। अन्यथा मैं तो हूं ही राज्यसभा में इन सब लोगों को मैं नंगा कर दूंगा। जो बचने का प्रयास करेगा मेरे पास संवैधानिक रास्ता है। घर में दो-दो बेटियां हैं, उनकी देखरेख कौन करेगा। सरकार और प्रशासन के नाक के नीचे इतना बड़ा कांड हो रहा है। प्रशासन को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी।

बेखौफ थे हमलावर, हत्या के बाद मरने का करते रहे इंतजार

गोरखपुर में चिलुआताल थानाक्षेत्र में मॉर्निंग वॉक पर निकले भाजपा नेता की 4 बदमाशों ने घर से कुछ ही दूर उन्हें घेर लिया। शरीर पर दर्जनों चाकू मारे, घायल होने के बाद भी भाजपा नेता कुछ दूर तक भागे, लेकिन हमलावरों ने पीछा कर फिर हमला कर दिया।हमलावर कुछ देर तक वहीं रुके रहे और उनके मरने का इंतजार करते रहे। तसल्ली होने के बाद वहां से भाग गए।

ये भी पढ़ें

सिपाही भाइयों ने अस्पताल में घुसकर बहन के प्रेमी को मारी सिर में गोली, AMU के छात्रनेता का है भाई
अलीगढ़
murder

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

17 Mar 2026 10:38 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / मृत बीजेपी नेता के घर पहुंचे सांसद राधामोहन, हत्यारोपियों को बचाने वालों को दिए खुली चुनौती…बोले चिराग तले अंधेरा

बड़ी खबरें

View All

गोरखपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

गोरखपुर पहुंचे DG फायर, बोले…गांव-गांव बनाए जाएंगे ‘अग्निमित्र’, गाड़ियां का मूवमेंट टाइम एक मिनट के अंदर रखने का लक्ष्य

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

यूपी में फरार बीएसए और क्लर्क पर गैर जमानती वारंट जारी, 25-25 हजार हुई इनाम की रकम…टीचर सुसाइड केस में है वांटेड

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

गोरखपुर सिविल कोर्ट को 30 मार्च को बम से उड़ाने को धमकी, DJ ऑफिस में चिट्ठी पहुंचते ही मचा हड़कंप

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

मॉर्निंग वॉक पर निकले पूर्व पार्षद की गोली मारकर हत्या, पहले सिर में मारे गोली फिर चाकुओं से गोदा…इलाक़े में सनसनी

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

गोरखपुर में सपा के राष्ट्रीय सचिव एवं पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी पर मुकदमा दर्ज…राजनीतिक हलचल तेज, जानें पूरा मामला

Up news, gorakhpur
गोरखपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.