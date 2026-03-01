मृत बीजेपी नेता के घर पहुंचे सांसद राधामोहन, हत्यारोपियों को बचाने वालों को दिए खुली चुनौती…बोले चिराग तले अंधेरा

गोरखपुर में मंगलवार की सुबह भाजपा नेता राजकुमार चौहान की नृशंस हत्या जिसके बाद परिवार वालों से मिलने कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान और राज्यसभा सांसद डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल पहुंचे। ज्योंहि दोनों नेता मृतक के घर पहुंचे वहां सैकड़ों की भीड़ ने उन्हें घेर किया, परिजनों की चीत्कार से मातम पसरा हुआ था। मृतक की पत्नी और बेटियां दहाड़े मार रो रही थी, दोनों ने किसी तरह परिवार को ढाढ़स बांधा।