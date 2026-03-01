नवरात्र, रामनवमी और ईद को लेकर सीएम योगी सख्त, सुरक्षा व साफ-सफाई पर विशेष जोर

उन्होंने नगर निकायों को निर्देश दिया कि पेयजल, प्रकाश व्यवस्था, सफाई और कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था बेहतर की जाए। विशेष रूप से प्रमुख मंदिरों और मस्जिदों के आसपास साफ-सफाई और प्रकाश व्यवस्था को प्राथमिकता दी जाए, ताकि श्रद्धालुओं और नमाजियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को भी अलर्ट रहने के निर्देश दिए। अस्पतालों में आवश्यक दवाएं, डॉक्टरों की उपलब्धता और इमरजेंसी सेवाएं पूरी तरह सक्रिय रखी जाएं, ताकि किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटा जा सके।