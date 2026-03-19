शर्ट उतारकर बुलेट पर स्टंटबाजी, सीना ठोंक कर खुद को बता रहा था टार्जन…पुलिस ने किया यह हाल

सोशल मीडिया पर रील बनाकर दबदबा बनाना गोरखपुर के दो युवकों को भारी पड़ गया, लोगों की शिकायत पर पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पीपीगंज क्षेत्र के ये दोनों युवक बुलेट पर स्टंटबाजी करते हुए एक वीडियो बनाए। भीड़भाड़ वाली सड़क पर बाइक चला रहा युवक शर्ट उतार कर अपना सिक्स पैक दिखाते चल रहा था। और खुद को बार-बार टार्जन बता रहा था। यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ।