19 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गोरखपुर

शर्ट उतारकर बुलेट पर स्टंटबाजी, सीना ठोंक कर खुद को बता रहा था टार्जन…पुलिस ने किया यह हाल

गोरखपुर में रीलबाजी का जुनून दो युवकों को भारी पड़ गया, जनता की शिकायत पर दोनों को पुलिस ने दबोच कर उनकी बुलेट भी सीज कर दिया। बेखौफ स्टंटबाज युवक भीड़भाड़ वाले सड़क पर खतरनाक तरीके से बुलेट चलाते हुए लोगों में भय का माहौल पैदा कर दिए थे।

2 min read
Google source verification

गोरखपुर

image

anoop shukla

Mar 19, 2026

Up news, gorakhpur

फ़ोटो सोर्स: पत्रिका, स्टंटबाज बुलेट सवार

सोशल मीडिया पर रील बनाकर दबदबा बनाना गोरखपुर के दो युवकों को भारी पड़ गया, लोगों की शिकायत पर पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पीपीगंज क्षेत्र के ये दोनों युवक बुलेट पर स्टंटबाजी करते हुए एक वीडियो बनाए। भीड़भाड़ वाली सड़क पर बाइक चला रहा युवक शर्ट उतार कर अपना सिक्स पैक दिखाते चल रहा था। और खुद को बार-बार टार्जन बता रहा था। यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ।

पुलिस ने किया गिरफ्तार, बुलेट गाड़ी सीज

वीडियो वायरल होते ही लोगों ने गोरखपुर पुलिस को X पर टैग कर लापरवाहीपूर्वक गाड़ी चलाने की शिकायत की, पुलिस ने शिकायत पर करवाई करते हुए दोनों युवकों को गिरफ्तार कर दिया। साथ ही बुलेट को सीज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है।

हाथ छोड़कर चला रहा था बुलेट, सीना ठोंक कर दिखा रहा था सिक्सपैक

गोरखपुर के पीपीगंज थाना क्षेत्र में एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा था । इसमें दो युवक बाइक पर स्टंटबाजी करते नजर आ रहे हैं। बाइक चला रहा युवक शर्ट उतारकर अपनी बॉडी दिखा रहा था। खुद को टार्जन बताते हुए बिना शर्ट नहीं पहने वह बाइक चलाते हुए दोनों हाथ हैंडिल से हटा ले रहा है। इसके बाद वह अपनी बॉडी दिखा रहा है।

आरोपी के सामने चल रहे दोस्त बना रहे थे रील, युवक खुद को बता रहा था टार्जन

आरोपी के सामने से कुछ युवक बाइक पर बैठे हुए रील बना रहे थे। साथ ही उसे टार्जन कहकर बुला रहे हैं। दोपहर से वीडियो वायरल होने लगा तो लोगों ने सोशल मीडिया पर गोरखपुर पुलिस को टैग किया। लोगों ने कहा सरेआम भीड़भाड़ वाले सड़क पर इस तरह की स्टंटबाजी जानलेवा हो सकती है लेकिन युवकों पर कोई असर नहीं पड़ा।

वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने चिलुआताल इलाके के ताजडीह गांव के दीपू दुबे और पीपीगंज इलाके के राजाबारी गांव निवासी अंश कुमार श्रीवास्तव के खिलाफ कार्यवाही की और बाइक को सीज कर दिया। थाना प्रभारी पीपीगंज अरुण सिंह ने बताया कि बाइक को सीज कर आगे की करवाई की जा रही है।

ये भी पढ़ें

नशीले कफ सिरप की अंतरराष्ट्रीय तस्करी का पर्दाफाश, मुख्य हैंडलर गिरफ्तार
सोनभद्र
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

19 Mar 2026 05:21 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / शर्ट उतारकर बुलेट पर स्टंटबाजी, सीना ठोंक कर खुद को बता रहा था टार्जन…पुलिस ने किया यह हाल

बड़ी खबरें

View All

गोरखपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

दारोगा परीक्षा के विवादित प्रश्न पर अब बीजेपी विधायक फतेह बहादुर का बड़ा बयान, सोशल मीडिया पर लिखे….

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

शौचालय की छत पर मिली युवक की लाश, हाथ में थी आपत्तिजनक सामग्री…क्षेत्र में सनसनी

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

नवरात्र, रामनवमी और ईद को लेकर सीएम योगी सख्त, सुरक्षा व साफ-सफाई पर विशेष जोर

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

गोरखपुर में सड़कों पर दौड़ रहे हैं खूनी डंपर, नवदंपति को रौंदा…शादी के एक माह बाद ही खत्म हो गया परिवार

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

सीडीओ शाश्वत त्रिपुरारी की सख्ती—रैंकिंग न सुधरी तो वेतन बाधित करने की चेतावनी

Up news, gorakhpur
गोरखपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.