शर्ट उतारकर बुलेट पर स्टंटबाजी, सीना ठोंक कर खुद को बता रहा था टार्जन…पुलिस ने किया यह हाल

फ़ोटो सोर्स: पत्रिका, स्टंटबाज बुलेट सवार
सोशल मीडिया पर रील बनाकर दबदबा बनाना गोरखपुर के दो युवकों को भारी पड़ गया, लोगों की शिकायत पर पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पीपीगंज क्षेत्र के ये दोनों युवक बुलेट पर स्टंटबाजी करते हुए एक वीडियो बनाए। भीड़भाड़ वाली सड़क पर बाइक चला रहा युवक शर्ट उतार कर अपना सिक्स पैक दिखाते चल रहा था। और खुद को बार-बार टार्जन बता रहा था। यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ।
वीडियो वायरल होते ही लोगों ने गोरखपुर पुलिस को X पर टैग कर लापरवाहीपूर्वक गाड़ी चलाने की शिकायत की, पुलिस ने शिकायत पर करवाई करते हुए दोनों युवकों को गिरफ्तार कर दिया। साथ ही बुलेट को सीज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है।
गोरखपुर के पीपीगंज थाना क्षेत्र में एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा था । इसमें दो युवक बाइक पर स्टंटबाजी करते नजर आ रहे हैं। बाइक चला रहा युवक शर्ट उतारकर अपनी बॉडी दिखा रहा था। खुद को टार्जन बताते हुए बिना शर्ट नहीं पहने वह बाइक चलाते हुए दोनों हाथ हैंडिल से हटा ले रहा है। इसके बाद वह अपनी बॉडी दिखा रहा है।
आरोपी के सामने से कुछ युवक बाइक पर बैठे हुए रील बना रहे थे। साथ ही उसे टार्जन कहकर बुला रहे हैं। दोपहर से वीडियो वायरल होने लगा तो लोगों ने सोशल मीडिया पर गोरखपुर पुलिस को टैग किया। लोगों ने कहा सरेआम भीड़भाड़ वाले सड़क पर इस तरह की स्टंटबाजी जानलेवा हो सकती है लेकिन युवकों पर कोई असर नहीं पड़ा।
वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने चिलुआताल इलाके के ताजडीह गांव के दीपू दुबे और पीपीगंज इलाके के राजाबारी गांव निवासी अंश कुमार श्रीवास्तव के खिलाफ कार्यवाही की और बाइक को सीज कर दिया। थाना प्रभारी पीपीगंज अरुण सिंह ने बताया कि बाइक को सीज कर आगे की करवाई की जा रही है।
बड़ी खबरेंView All
गोरखपुर
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग