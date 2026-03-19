दारोगा परीक्षा के विवादित प्रश्न पर अब बीजेपी विधायक फतेह बहादुर का बड़ा बयान, सोशल मीडिया पर लिखे….

बता दें कि कैंपियरगंज विधायक फतेह बहादुर सिंह पूर्व मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह के पुत्र हैं। बसपा सरकार में कद्दावर मंत्री भी रहे हैं। सातवीं बार विधानसभा के सदस्य हैं। दरोगा भर्ती परीक्षा में पूछे गए इस विवादित प्रश्न के लेकर कई नेताओं ने टिप्पणी की थी। लेकिन गोरखपुर से एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह के अलावा किसी ने अपनी बात नहीं रखी थी। यहां दो ब्राह्मण विधायक भी हैं। विधायक फतेह बहादुर सिंह की ओर से इस मुद्दे पर टिप्पणी करने से सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हो गई। इस पोस्ट के कमेंट में भी पूर्व मंत्री के इस टिप्पणी को खूब समर्थन मिला है। कई लोगों ने यह मामला सदन में उठाने की सलाह भी दी है।