गर्लफ्रेंड से तंग आकर युवक ने लगाई फांसी, वाट्सएप स्टेट्स पर लिखा- वो धोखेबाज है, कईयों को बर्बाद करेगी

गोरखपुर के चौरीचौरा थाना क्षेत्र में गर्लफ्रेंड से आहत एक युवक ने कमरे में फंदे से लटक कर जान दे दी। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव के पास से सुसाइड नोट बरामद किया है। आत्महत्या करने से पहले युवक ने सुसाइड नोट में अपनी मौत का जिम्मेदार गर्लफ्रेंड और उसके परिवार वालों को बताया है। आत्महत्या से पहले युवक ने लिखा कि युवती, शादी का झांसा देकर लगातार संबंध बनाती रही। अब युवती और उसके परिजन धमकी दे रहे हैं कि खुद से मर जाओ, वरना पूरे परिवार को जान से मार देंगे। बॉयफ्रेंड ने मरने से पहले वीडियो बनाकर उसे वाट्सएप स्टेट्स पर लगाया। इसके बाद उसने आत्महत्या कर ली।