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गोरखपुर

गर्लफ्रेंड से तंग आकर युवक ने लगाई फांसी, वाट्सएप स्टेट्स पर लिखा- वो धोखेबाज है, कईयों को बर्बाद करेगी

Youth suicide: गोरखपुर में एक हैरान करने वाली घटना हुई है। यहां एक युवक को उसकी प्रेमिका ने अपने घर वालों के साथ मिलकर इतना टार्चर किया कि वह सुसाइड करने को मजबूर हो गया।

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गोरखपुर

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anoop shukla

May 10, 2026

suicide

मृतक की फाइल फोटो

गोरखपुर के चौरीचौरा थाना क्षेत्र में गर्लफ्रेंड से आहत एक युवक ने कमरे में फंदे से लटक कर जान दे दी। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव के पास से सुसाइड नोट बरामद किया है। आत्महत्या करने से पहले युवक ने सुसाइड नोट में अपनी मौत का जिम्मेदार गर्लफ्रेंड और उसके परिवार वालों को बताया है। आत्महत्या से पहले युवक ने लिखा कि युवती, शादी का झांसा देकर लगातार संबंध बनाती रही। अब युवती और उसके परिजन धमकी दे रहे हैं कि खुद से मर जाओ, वरना पूरे परिवार को जान से मार देंगे। बॉयफ्रेंड ने मरने से पहले वीडियो बनाकर उसे वाट्सएप स्टेट्स पर लगाया। इसके बाद उसने आत्महत्या कर ली।

कमरे में फंदे से लटकता मिला शव

चौरीचौरा थाना क्षेत्र के इब्राहिमपुर के पूर्व प्रधान दिनेश सिंह का इंटर कॉलेज है। उनका बड़ा बेटा धीरज सिंह रात में विद्यालय में ही जाकर सोता था, शनिवार को भी वह घर से कॉलेज में सोने गया। रविवार सुबह जब काफी देर तक वह घर नहीं लौटा तो उसका छोटा भाई उसे जगाने पहुंचा। काफी देर तक दरवाजा नहीं खुला तो उसने दरवाजा तोड़ा। अंदर का दृश्य देख वह सिहर गया, धीरज का शव रस्सी के सहारे कुंडी से लटक रहा था।

मृतक के परिजनों ने की कार्रवाई की मांग

धीरज के भाई ने शोर मचाया तो ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस को धीरज के पैंट की जेब से एक सुसाइड नोट बरामद किया है। फोरेंसिक टीम भी मौके से जांच सैंपल एकत्र किए हैं। मृतक के परिजनों ने बताया कि युवक की अभी शादी नहीं हुई थी। वह 4 भाइयों में सबसे बड़ा था।

युवक की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है, वे आरोपी युवती और उसके घर वालों पर कड़ी कारवाई की मांग कर रहे हैं। परिजनों का कहना है कि सुसाइड नोट से साफ-साफ मालूम चल रहा है कि युवती और उसके घरवालों ने धीरज को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। SP नॉर्थ ज्ञानेंद्र ने बताया कि एक सुसाइड नोट मिला है। जिसमे एक युवती और उसके परिजनों पर मृतक को परेशान करने, धमकी देने का जिक्र है। मृतक के परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करवाई की जाएगी।

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Published on:

10 May 2026 07:10 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / गर्लफ्रेंड से तंग आकर युवक ने लगाई फांसी, वाट्सएप स्टेट्स पर लिखा- वो धोखेबाज है, कईयों को बर्बाद करेगी

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