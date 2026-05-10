गोरखपुर में अचानक बढ़ी राजनीतिक हलचल, क्यों फूंका गया अखिलेश यादव का पुतला? कुर्मी समाज भी भड़का

वक्ताओं ने कहा कि कि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है तो गोरखपुर में हम लोग उनके इलाज के लिए अस्पताल की व्यवस्था कर रहे हैं। भाजपा के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष डॉ. सत्येंद्र सिंहा ने कहा कि आज की राजनीति में जो विपक्ष की भूमिका भूलकर समाजवादी पार्टी ने निचले स्तर की राजनीति में जुट गई है। सत्येंद्र सिंहा ने कहा- मेरा मानना है कि अखिलेश यादव फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं। सपा की राजनीतिक पकड़ उत्तर प्रदेश से सरक रही है। आने वाले 2027 विधानसभा चुनाव में प्रदेश की जनता जरूर इनको सबक सिखाएगी।