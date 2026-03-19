नशीले कफ सिरप की अंतरराष्ट्रीय तस्करी का पर्दाफाश, मुख्य हैंडलर गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक सोनभद्र अभिषेक वर्मा के अनुसार मादक एवं नशीले कफ सिरप की तस्करी की रोकथाम तथा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत जनपद सोनभद्र पुलिस ( SIT) द्वारा थाना राबर्ट्सगंज पर पंजीकृत मुकदमा संख्या 0-1191/2025 के तहत अभियुक्त शुभम जायसवाल पुत्र भोला प्रसाद व अन्य तस्करों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में सोनभद्र पुलिस (SIT टीम) द्वारा अभियुक्त जुबेर हुसैन शेख पुत्र हुसैन शेख निवासी औरंगाबाद (महराष्ट्र) को बीते 16 मार्च 2026 को हावड़ा सिटी से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त को ट्रांजिट रिमांड पर लेकर पुलिस विधिक कार्रवाई कर रही है।