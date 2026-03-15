जंगल से बरामद हुआ दंपति का शव, बुधवार से थे लापता, पुलिस कर रही थी तलाश

गांव छिकड़ाडांड के रहने वाले राम सूरत खरवार (45) और उनकी पत्नी खुशिया (40) बुधवार को प्रतिदिन की तरह कम पर निकले हुए थे। देर शाम तक जब वे घर नहीं लौटे तो परिजनों ने खोजबीन शुरू की। वहीं गुरुवार को इसकी जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस भी दोनों की तलाश में लगी हुई थी। इसी बीच रविवार की सुबह दोनों के शव गांव के पास ही जंगल से बरामद हुए। पति का शव पेड़ के सहारे गमछे से लटक रहा था, जबकि पत्नी का शव वहीं पेड़ के नीचे पड़ा हुआ था।