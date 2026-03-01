सगे पिता ने बेटी को बनाया हवस का शिकार, जंगल में ले जाकर किया कुकर्म, इलाज का बहाना बनाकर घर से निकला था आरोपी

सोनभद्र: चोपन थाना क्षेत्र में एक पिता द्वारा अपनी सगी बेटी के साथ दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है। आरोपी पिता ने अपनी बेटी के इलाज का बहाना बनाकर अस्पताल ले जाने के दौरान उसके साथ जंगल में दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर उसे जान से मारने की धमकी भी दी। घटना की जानकारी होने के बाद पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है और आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है।