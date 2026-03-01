10 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सोनभद्र

सगे पिता ने बेटी को बनाया हवस का शिकार, जंगल में ले जाकर किया कुकर्म, इलाज का बहाना बनाकर घर से निकला था आरोपी

सोनभद्र के चोपन थाना क्षेत्र में एक पिता द्वारा अपनी सगी बेटी के साथ दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है। आरोपी पिता को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उसे जेल भेज दिया है...

less than 1 minute read
Google source verification

सोनभद्र

image

Vijendra Mishra

Mar 10, 2026

Nokha News, Rajasthan Crime News, Rape Case Rajasthan, Job Scam Crime, Woman Blackmail Case, Sexual Assault Case, Crime Against Woman India, Hotel Assault Case, Social Media Blackmail, Obscene Video Blackmail, Rajasthan Police Case, Woman Harassment Case, Crime News India, Job Fraud Crime, Rajasthan Breaking News

प्रतीकात्मक तस्वीर

सोनभद्र: चोपन थाना क्षेत्र में एक पिता द्वारा अपनी सगी बेटी के साथ दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है। आरोपी पिता ने अपनी बेटी के इलाज का बहाना बनाकर अस्पताल ले जाने के दौरान उसके साथ जंगल में दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर उसे जान से मारने की धमकी भी दी। घटना की जानकारी होने के बाद पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है और आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है।

बिहार का रहने वाला है परिवार

जानकारी के मुताबिक, बिहार के भभुआ जिला के रहने वाले आरोपी ने अपनी 19 वर्षीय सगी बेटी के साथ दुष्कर्म किया है। आरोप है कि उसकी बेटी की तबीयत खराब थी और वह दावा दिलाने का बहाना बनाकर घर से निकला और रास्ते में ही ऑटो रिक्शा रोक कर जंगल में बेटी के साथ दुष्कर्म किया। आरोप है कि इस दौरान पिता ने बेटी को घटना के बारे में बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी।

पुलिस ने मुकदमा किया दर्ज

घटना के बाद पीड़िता ने अपनी आप बीती अपनी मां को बताई और चोपन थाने में तहरीर देकर आरोपी पिता के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। पुलिस के मुताबिक, सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा चुका है और आरोपी को गिरफ्तार किया गया है।

आरोपी पिता गिरफ्तार

घटना के बारे में क्षेत्राधिकारी नगर रणधीर मिश्रा ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है। पीड़िता ने अपने सगे पिता पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। घटना की जानकारी होने के बाद वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे थे और साक्षी जुटाने के बाद आरोपी पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसे गिरफ्तार किया गया है। आरोपी पिता के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा रही है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

10 Mar 2026 08:00 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Sonbhadra / सगे पिता ने बेटी को बनाया हवस का शिकार, जंगल में ले जाकर किया कुकर्म, इलाज का बहाना बनाकर घर से निकला था आरोपी

बड़ी खबरें

View All

सोनभद्र

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

पंचायत सहायक बनते ही पत्नी ने मांगा तलाक, बॉयफ्रेंड ने पति की कनपटी पर रखा रिवॉल्वर, फिर दोनों हुए फरार

पत्नी के प्रेमी ने पति की कनपटी पर सटाई रिवॉल्वर
सोनभद्र

ट्रांसफार्मर बदलने के दौरान चालू हुई बिजली आपूर्ति, लाइनमैन की जलकर दर्दनाक मौत

सोनभद्र

सोनभद्र: भोजपुरी सिंगर अंतरा सिंह और इवेंट मैनेजर के खिलाफ गैर-जमानती वारंट, पैसे लेकर कार्यक्रम में नहीं हुईं शामिल, जानें क्या है मामला

सोनभद्र

सोनभद्र में मिट्टी लेने गए 5 लोग टीला ढहने से दबे, 3 महिलाओं के शव बरामद, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

सोनभद्र

बेटी से यौन शोषण में दोषी पिता को उम्रभर जेल, 7 माह की प्रेग्नेंट होने पर खुला था मामला

सोनभद्र कोर्ट ने पिता को सुनाई उम्रकैद
सोनभद्र
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.