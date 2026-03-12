सोनभद्र पुलिस ने 151 खोए मोबाइल ट्रेस कर लौटाए, तकनीक का लिया सहारा, लोगों के चेहरे पर आई मुस्कुराहट

सोनभद्र: पुलिस ने गुम हुए मोबाइल फोन की बरामद में बड़ी सफलता हासिल की है। जनपद में फरवरी माह से अब तक कुल 151 मोबाइल फोन बरामद कर उनके वास्तविक स्वामियों को सुपुर्द किए गए हैं, जिसमें तकनीक का सहारा लिया गया। मोबाइल फोन पाने के बाद लोगों के चेहरे पर खुशी नजर आई।
सोनभद्र पुलिस ने एसओजी सर्विलांस और थानों की संयुक्त टीम द्वारा CEIR (Central Equipment Identity Register) पोर्टल की मदद से खोए हुए 151 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने वास्तविक स्वामियों के हाथों में मोबाइल सौंपा, जिसके बाद उनके चेहरे पर खुशी देखने को मिली। बताया जा रहा है कि बरामद किए गए इन मोबाइल फोन की कीमत करीब 30 लाख रुपए है।
पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने कहा कि आज के समय में फोन जीवन का एक हिस्सा बन चुका है, जिसमें लोग जरूरी दस्तावेज और जानकारियां भी रखते हैं। ऐसे में यह यदि चोरी हो जाता है तो लोग बड़ी मुसीबत में पड़ जाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए इस अभियान को तेजी दी गई और तकनीक की मदद से इन खोए हुए मोबाइल फोन को बरामद किया गया।
खोया हुआ मोबाइल फोन वापस मिलने के बाद लोगों ने कहा कि हमें उम्मीद भी नहीं थी कि अब यह फोन हमें वापस मिलेगा। लोगों ने सोनभद्र पुलिस को आभार व्यक्त किया है। गौरतलब है कि इससे पहले जनवरी महीने में भी सोनभद्र पुलिस ने 151 को मोबाइल फोन बरामद करके उनके मालिकों को लौटाया था।
सोनभद्र
उत्तर प्रदेश
