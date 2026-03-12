सोनभद्र पुलिस ने 151 खोए मोबाइल ट्रेस कर लौटाए, तकनीक का लिया सहारा, लोगों के चेहरे पर आई मुस्कुराहट

पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने कहा कि आज के समय में फोन जीवन का एक हिस्सा बन चुका है, जिसमें लोग जरूरी दस्तावेज और जानकारियां भी रखते हैं। ऐसे में यह यदि चोरी हो जाता है तो लोग बड़ी मुसीबत में पड़ जाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए इस अभियान को तेजी दी गई और तकनीक की मदद से इन खोए हुए मोबाइल फोन को बरामद किया गया।