12 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सोनभद्र

सोनभद्र पुलिस ने 151 खोए मोबाइल ट्रेस कर लौटाए, तकनीक का लिया सहारा, लोगों के चेहरे पर आई मुस्कुराहट

सोनभद्र पुलिस ने CEIR पोर्टल की मदद से खोये हुए 151 मोबाइल फोन बरामद कर वास्तविक स्वामियों को लौटाए हैं। फोन वापस मिलने के बाद लोगों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई और उन्होंने पुलिस को धन्यवाद दिया....

less than 1 minute read
Google source verification

सोनभद्र

image

Vijendra Mishra

Mar 12, 2026

सोनभद्र: पुलिस ने गुम हुए मोबाइल फोन की बरामद में बड़ी सफलता हासिल की है। जनपद में फरवरी माह से अब तक कुल 151 मोबाइल फोन बरामद कर उनके वास्तविक स्वामियों को सुपुर्द किए गए हैं, जिसमें तकनीक का सहारा लिया गया। मोबाइल फोन पाने के बाद लोगों के चेहरे पर खुशी नजर आई।

CEIR पोर्टल बना सहारा

सोनभद्र पुलिस ने एसओजी सर्विलांस और थानों की संयुक्त टीम द्वारा CEIR (Central Equipment Identity Register) पोर्टल की मदद से खोए हुए 151 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने वास्तविक स्वामियों के हाथों में मोबाइल सौंपा, जिसके बाद उनके चेहरे पर खुशी देखने को मिली। बताया जा रहा है कि बरामद किए गए इन मोबाइल फोन की कीमत करीब 30 लाख रुपए है।

किया गया तकनीक का इस्तेमाल

पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने कहा कि आज के समय में फोन जीवन का एक हिस्सा बन चुका है, जिसमें लोग जरूरी दस्तावेज और जानकारियां भी रखते हैं। ऐसे में यह यदि चोरी हो जाता है तो लोग बड़ी मुसीबत में पड़ जाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए इस अभियान को तेजी दी गई और तकनीक की मदद से इन खोए हुए मोबाइल फोन को बरामद किया गया।

जनवरी में भी लौटाए गए थे 151 फोन

खोया हुआ मोबाइल फोन वापस मिलने के बाद लोगों ने कहा कि हमें उम्मीद भी नहीं थी कि अब यह फोन हमें वापस मिलेगा। लोगों ने सोनभद्र पुलिस को आभार व्यक्त किया है। गौरतलब है कि इससे पहले जनवरी महीने में भी सोनभद्र पुलिस ने 151 को मोबाइल फोन बरामद करके उनके मालिकों को लौटाया था।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

12 Mar 2026 05:13 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Sonbhadra / सोनभद्र पुलिस ने 151 खोए मोबाइल ट्रेस कर लौटाए, तकनीक का लिया सहारा, लोगों के चेहरे पर आई मुस्कुराहट

बड़ी खबरें

View All

सोनभद्र

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

सगे पिता ने बेटी को बनाया हवस का शिकार, जंगल में ले जाकर किया कुकर्म, इलाज का बहाना बनाकर घर से निकला था आरोपी

CG Rape Case: अधिकारी की पत्नी को बंधक बनाकर किया दुष्कर्म, आरोपी कारोबारी गिरफ्तार
सोनभद्र

पंचायत सहायक बनते ही पत्नी ने मांगा तलाक, बॉयफ्रेंड ने पति की कनपटी पर रखा रिवॉल्वर, फिर दोनों हुए फरार

पत्नी के प्रेमी ने पति की कनपटी पर सटाई रिवॉल्वर
सोनभद्र

ट्रांसफार्मर बदलने के दौरान चालू हुई बिजली आपूर्ति, लाइनमैन की जलकर दर्दनाक मौत

सोनभद्र

सोनभद्र: भोजपुरी सिंगर अंतरा सिंह और इवेंट मैनेजर के खिलाफ गैर-जमानती वारंट, पैसे लेकर कार्यक्रम में नहीं हुईं शामिल, जानें क्या है मामला

सोनभद्र

सोनभद्र में मिट्टी लेने गए 5 लोग टीला ढहने से दबे, 3 महिलाओं के शव बरामद, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

सोनभद्र
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.