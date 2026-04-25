सोनभद्र में बारातियों की कार पलटी, 3 की मौत… 4 घायल, एक की हालत नाजुक

मृतकों की पहचान दिलीप पासवान, नीतीश यादव और जितेंद्र साहनी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि तीनों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया था। कार में चालक समेत कुल आठ लोग सवार थे। हादसे के बाद आसपास के लोगों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर घायलों को बाहर निकाला। पुलिस को सूचना दी। घायलों में चालक छोटेलाल साहनी की हालत गंभीर बताई जा रही है। जिसे प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए वाराणसी ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया है। वहीं अन्य घायलों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। मृतकों के शवों को मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।