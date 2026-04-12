सोनभद्र में ड्रग सिंडिकेट का बड़ा भंडाफोड़: बांग्लादेश बॉर्डर तक फैला नेटवर्क, पिता-पुत्र गिरफ्तार

इस मामले की कड़ी 18 अक्टूबर 2025 को सामने आई, जब रॉबर्ट्सगंज इलाके में दो कंटेनरों से भारी मात्रा में कफ सिरप बरामद हुआ था। इसी जांच को आगे बढ़ाते हुए पुलिस ने नेटवर्क का खुलासा किया। पुलिस के अनुसार, इस गिरोह द्वारा हजारों शीशियां बांग्लादेश भेजने की तैयारी थी। आखिरकार एसआईटी टीम ने प्रयागराज पुलिस की मदद से 12 अप्रैल 2026 को अतरसुइया क्षेत्र से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, संस्कार वर्मा के खिलाफ पहले से ही एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज है।