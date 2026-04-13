सोनभद्र पुलिस का मानव तस्करी गिरोह पर प्रहार, 1.20 लाख में किशोरी का किया था सौदा, 2 महिलाएं गिरफ्तार

पुलिस ने बताया कि जांच के दौरान यह प्रकाश में आया कि यह पूरी वारदात किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि एक संगठित गिरोह की सोची समझी चाल थी, जिसमें अन्य लोग भी संलिप्त हैं। रॉबर्ट्सगंज पुलिस ने इस मामले में बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत और पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने बताया कि इस मामले में फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है।