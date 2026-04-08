सोनभद्र में मछली पकड़ने गए बच्चों की पीठ पर रखीं ईटें, हाथ में डंडा लेकर बोला- ‘अगर कोई भी हिला, तो बहुत मारूंगा’

आरोपी ने बच्चों को सबक सिखाने के नाम पर क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। उसने दोनों बच्चों को पेड़ के नीचे मुर्गा बना दिया। इसके बाद एक बच्चे की पीठ पर 4 ईटें और दूसरे की पीठ पर 2 ईटें रख दीं। करीब 20 मिनट तक बच्चे इसी हालत में दर्द से कराहते रहे। साथ ही आरोपी हाथ में छड़ी लेकर वहीं खड़ा रहा और धमकाता रहा कि 'अगर कोई भी हिला, तो बहुत मारूंगा।' इसी बीच वहां से गुजर रहे एक ग्रामीण ने इस पूरी घटना का वीडियो बना लिया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।