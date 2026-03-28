गर्लफ्रेंड ने पति व भांजे संग मिलकर की प्रेमी प्रॉपर्टी डीलर की हत्या, पत्थर से बांधकर शव खाई में फेंका, ड्राइवर ने खोला राज

प्रॉपर्टी डीलर के ड्राइवर रोहित ने बताया है कि देर रात लीलावती ने उसे जगाया और कहा कि उसने अपने पति और भांजे संग मिलकर कुंवार मौर्या की हत्या कर दी है। ड्राइवर ने बताया कि लीलावती ने उससे प्रॉपर्टी डीलर के शव को ठिकाने लगाने की बात कही और उसकी गाड़ी की दिग्गी में शव को रखकर सिरसा डैम की खाई में पत्थर बांधकर फेंक दिया। ड्राइवर ने आरोप लगाया है कि लीलावती ने इस भेद को खोलने पर उसे जान से मारने की धमकी दी थी।