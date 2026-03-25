आमने-सामने भिड़ी दो बाइक, दंपति समेत तीन लोगों की मौत, दो लोग गंभीर रूप से घायल

अस्पताल के डॉक्टरों ने बताया कि इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए कृष्ण और अक्षय की हालत गंभीर बनी हुई है और उनका इलाज किया जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही मृतकों के परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस के मुताबिक डायल 112 को दुर्घटना की सूचना मिली थी, जिसके बाद मौके पर पुलिस कर्मियों को भेजा गया। इस दौरान जय सिंह और उनकी पत्नी की चोट ज्यादा लगने के कारण मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि घायल हुए तीन लोगों को अस्पताल भेजा गया। वहीं, अस्पताल में एक और व्यक्ति ने दम तोड़ दिया। फिलहाल, मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है।