अगर नहीं मिली तो कूदकर जान दे दूंगा…मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक, नीचे फेंका सुसाइड नोट

घटना की जानकारी होने के बाद गांव के लोग मौके पर इकट्ठा हुए और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने के बाद थाना प्रभारी रामस्वरूप वर्मा और कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची और युवक को समझने का प्रयास किया। इसी दौरान युवक ने एक सुसाइड लेटर नीचे फेंक दिया, जिसमें लिखा था कि उसने पास के ही गांव की एक लड़की से कुछ दिनों पूर्व विवाह किया है। युवक ने आरोप लगाया कि लड़की के घर वाले उसे कमरे में बंद करके उसके साथ मारपीट कर रहे हैं। युवक ने सुसाइड लेटर में लिखा कि वह लड़की के बिना जी नहीं सकता है और अगर मरता है तो लड़की के परिजनों की सारी जिम्मेदारी होगी।