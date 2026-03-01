17 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सोनभद्र

अगर नहीं मिली तो कूदकर जान दे दूंगा…मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक, नीचे फेंका सुसाइड नोट

सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में एक युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया। युवक का आरोप है कि उसने पास के ही गांव की एक लड़की से शादी की थी और अब उसके परिवार वाले उससे मिलने नहीं दे रहे हैं...

2 min read
Google source verification

सोनभद्र

image

Vijendra Mishra

Mar 17, 2026

Pc- social media

सोनभद्र: रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में एक युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया और अपनी प्रेमिका से मिलने की मांग करता रहा। घटना की जानकारी होने के बाद ग्रामीण मौके पर पहुंचे और उन्होंने पुलिस को सूचना दी। इसी बीच युवक ने एक सुसाइड नोट भी टावर से नीचे फेंक दिया, जिसमें उसने दावा किया कि पास के ही गांव की एक लड़की से उसने कुछ दिनों पहले प्रेम विवाह किया था, अब लड़की के परिजन उसे उससे मिलने नहीं दे रहे हैं।

शादी करने का दावा

जानकारी के मुताबिक, चुर्क गांव के रहने वाले नंदलाल ने दावा किया है कि उसने पास के ही गांव की एक लड़की से कुछ दिनों पूर्व प्रेम विवाह किया था और लड़की के परिजन लड़की से उसे मिलने नहीं दे रहे हैं। इसी घटना से नाराज नंदलाल गांव के ही पास स्थित मोबाइल टावर पर चढ़ गया और टावर से नीचे कूदकर जान देने की धमकी देने लगा। इस दौरान वह बार-बार लड़की से मिलवाने की जिद कर रहा था। उसने लेटर में लिखा कि उसकी प्रेमिका अब उसकी पत्नी बन चुकी है।

लड़की पक्ष भी पहुंचा मौके पर

घटना की जानकारी होने के बाद गांव के लोग मौके पर इकट्ठा हुए और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने के बाद थाना प्रभारी रामस्वरूप वर्मा और कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची और युवक को समझने का प्रयास किया। इसी दौरान युवक ने एक सुसाइड लेटर नीचे फेंक दिया, जिसमें लिखा था कि उसने पास के ही गांव की एक लड़की से कुछ दिनों पूर्व विवाह किया है। युवक ने आरोप लगाया कि लड़की के घर वाले उसे कमरे में बंद करके उसके साथ मारपीट कर रहे हैं। युवक ने सुसाइड लेटर में लिखा कि वह लड़की के बिना जी नहीं सकता है और अगर मरता है तो लड़की के परिजनों की सारी जिम्मेदारी होगी।

दोनों पक्ष पहुंचे कोतवाली

सुसाइड लेटर मिलने के बाद पुलिस ने उसे काफी देर तक समझाया बुझाया। इसके बाद लड़की के परिजनों को भी मौके पर बुलाया गया। पुलिस द्वारा उचित कार्रवाई का भरोसा दिए जाने के बाद वह नीचे उतरा। इसके बाद पुलिस उसे रॉबर्ट्सगंज कोतवाली लेकर पहुंची। बताया जा रहा है कि इस दौरान दोनों पक्षों को बिठाकर आपसी सहमति से रास्ता निकाला जा रहा है। फिलहाल, मामले में दोनों पक्ष के द्वारा कोई तहरीर नहीं दी गई है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

17 Mar 2026 08:58 pm

Published on:

17 Mar 2026 08:52 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Sonbhadra / अगर नहीं मिली तो कूदकर जान दे दूंगा…मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक, नीचे फेंका सुसाइड नोट

बड़ी खबरें

View All

सोनभद्र

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

जंगल से बरामद हुआ दंपति का शव, बुधवार से थे लापता, पुलिस कर रही थी तलाश

dead bodies found in a well
सोनभद्र

सोनभद्र पुलिस ने 151 खोए मोबाइल ट्रेस कर लौटाए, तकनीक का लिया सहारा, लोगों के चेहरे पर आई मुस्कुराहट

सोनभद्र

सगे पिता ने बेटी को बनाया हवस का शिकार, जंगल में ले जाकर किया कुकर्म, इलाज का बहाना बनाकर घर से निकला था आरोपी

CG Rape Case: अधिकारी की पत्नी को बंधक बनाकर किया दुष्कर्म, आरोपी कारोबारी गिरफ्तार
सोनभद्र

पंचायत सहायक बनते ही पत्नी ने मांगा तलाक, बॉयफ्रेंड ने पति की कनपटी पर रखा रिवॉल्वर, फिर दोनों हुए फरार

पत्नी के प्रेमी ने पति की कनपटी पर सटाई रिवॉल्वर
सोनभद्र

ट्रांसफार्मर बदलने के दौरान चालू हुई बिजली आपूर्ति, लाइनमैन की जलकर दर्दनाक मौत

सोनभद्र
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.