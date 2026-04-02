6 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सोनभद्र

सोनभद्र पुलिस ने मुठभेड़ में 5 लुटेरों को पकड़ा, दो के पैर में मारी गोली

अनपरा पुलिस ने पूर्व में फाइनेंस कलेक्शन के एजेंट से हुई लूट के मामले में मुठभेड़ के बाद पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस की गोली लगने के कारण दो आरोपी घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है...

2 min read
Google source verification

सोनभद्र

image

Vijendra Mishra

Apr 02, 2026

मुठभेड़ में गिरफ्तार दो आरोपी

सोनभद्र: अनपरा पुलिस ने पूर्व में फाइनेंस कलेक्शन के एजेंट से हुई लूट के मामले में मुठभेड़ के बाद पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस की गोली लगने के कारण दो आरोपी घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं, गिरफ्तार अन्य तीन आरोपियों को न्यायालय में पेश करके उन्हें जेल भेज दिया गया है।

फाइनेंस कंपनी के एजेंट से हुई थी लूट

अनपरा थाने की पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि 27 मार्च को भारत फाइनेंस कंपनी के कलेक्शन एजेंट से लूट करने वाले आरोपी मिर्चाधुरी से अनपरा की तरफ जा रहे हैं, जिसके बाद पुलिस टीम ने घेराबंदी की। घेराबंदी के दौरान कुबरी पहाड़ी के पास बदमाशों ने खुद को पुलिस से घिरता देख टीम पर फायरिंग कर दी।

पुलिस कि जवाबी कार्रवाई में दो को लगी गोली

वहीं, बदमाशों द्वारा फायरिंग किए जाने के बाद पुलिस द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई में संजय यादव और पंकज श्रीवास्तव के बाएं पैर में गोली लगी, जिससे वे घायल हो गए। दोनों ही सोनभद्र जनपद के रहने वाले बताया जा रहे हैं। इसके साथ ही पुलिस ने मौके से धीरज यादव और हरिओम जायसवाल को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से दो अवैध तमंचा, दो जिंदा कारतूस व खोखा कारतूस बरामद किया है।

वहीं, इस मामले में पुलिस ने चंद्रेश यादव को भी गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है की गिरफ्तार लिए गए चारों आरोपियों ने चंद्रेश यादव के साथ मिलकर योजनाबद्ध तरीके इस लूट की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस द्वारा आरोपियों से की गई पूछताछ के बाद पता चला है कि चंद्रेश पहले भारत फाइनेंस कंपनी में काम कर चुका है और उसे पता था कि शुक्रवार को ही कलेक्शन जाता है।

क्या थी घटना

दरअसल, 27 मार्च को फाइनेंस कंपनी के एजेंट से लूट की गई थी,जिसमें 63 हजार रुपए, टैबलेट, बायोमेट्रिक मशीन, मोबाइल, कलेक्शन डायरी और अन्य आवश्यक कागजात से भरा बैग लूट लिया गया था। पीड़ित की तहरीर पर अनपरा थाने में विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था।

लूट की इस घटना के बाद पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने एक टीम का गठन किया था, जिसमें अनपरा थाने के थाना अध्यक्ष सत्येंद्र राय, शक्ति नगर के थाना अध्यक्ष कमल नयन दुबे, अनपरा थाने के उप-निरीक्षक संतोष कुमार, हेड कांस्टेबल रामू राजभर और कांस्टेबल रमेश गोड़ शामिल थे।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

02 Apr 2026 03:31 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Sonbhadra / सोनभद्र पुलिस ने मुठभेड़ में 5 लुटेरों को पकड़ा, दो के पैर में मारी गोली

बड़ी खबरें

View All

सोनभद्र

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

अब सोनभद्र भी भरेगा उड़ान, बनेगा पूर्वांचल का तीसरा एयरपोर्ट, ₹23 करोड़ जारी

सोनभद्र

गर्लफ्रेंड ने पति व भांजे संग मिलकर की प्रेमी प्रॉपर्टी डीलर की हत्या, पत्थर से बांधकर शव खाई में फेंका, ड्राइवर ने खोला राज

death
सोनभद्र

आमने-सामने भिड़ी दो बाइक, दंपति समेत तीन लोगों की मौत, दो लोग गंभीर रूप से घायल

Road accident
सोनभद्र

नशीले कफ सिरप की अंतरराष्ट्रीय तस्करी का पर्दाफाश, मुख्य हैंडलर गिरफ्तार

सोनभद्र

अगर नहीं मिली तो कूदकर जान दे दूंगा…मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक, नीचे फेंका सुसाइड नोट

सोनभद्र
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.