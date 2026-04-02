सोनभद्र पुलिस ने मुठभेड़ में 5 लुटेरों को पकड़ा, दो के पैर में मारी गोली

वहीं, बदमाशों द्वारा फायरिंग किए जाने के बाद पुलिस द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई में संजय यादव और पंकज श्रीवास्तव के बाएं पैर में गोली लगी, जिससे वे घायल हो गए। दोनों ही सोनभद्र जनपद के रहने वाले बताया जा रहे हैं। इसके साथ ही पुलिस ने मौके से धीरज यादव और हरिओम जायसवाल को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से दो अवैध तमंचा, दो जिंदा कारतूस व खोखा कारतूस बरामद किया है।