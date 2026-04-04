6 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सोनभद्र

अब सोनभद्र भी भरेगा उड़ान, बनेगा पूर्वांचल का तीसरा एयरपोर्ट, ₹23 करोड़ जारी

म्योरपुर में पूर्वांचल का तीसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाया जाएगा। इसके लिए शासन ने 23 करोड रुपए का बजट जारी कर दिया है। निर्माण कार्य के लिए कागजी कार्रवाई भी पूरी की जा चुकी है...

2 min read
Google source verification

सोनभद्र

image

Vijendra Mishra

Apr 04, 2026

AI image (Chatgpt)

सोनभद्र: जिले के म्योरपुर में पूर्वांचल का तीसरा एयरपोर्ट बनने जा रहा है। इसको लेकर शासन की तरफ से 23 करोड रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। यह एयरपोर्ट वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के अधिकारियों की निगरानी में बनाया जाएगा, जिसको लेकर कवायद तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि इस एयरपोर्ट का निर्माण 70 एकड़ की भूमि पर किया जाएगा।

कागजी कार्रवाई पूरी

जानकारी के मुताबिक, म्योरपुर में पूर्वांचल का तीसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाया जाएगा। इसके लिए शासन ने 23 करोड रुपए का बजट जारी कर दिया है। निर्माण कार्य के लिए कागजी कार्रवाई भी पूरी की जा चुकी है। उम्मीद है कि अप्रैल के अंतिम सप्ताह से इसका निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा और इसका निर्माण आजमगढ़ एयरपोर्ट की तर्ज पर किया जाएगा। बताया जा रहा है कि यहां से क्षेत्रीय और नॉन कनेक्टिंग विमान का संचालन किया जाएगा।

कोर्ट ने लगाया था स्टे

दरअसल, यहां एयरपोर्ट का निर्माण 2022 से कराया जा रहा है। पूर्व में यहां पार्किंग के लिए चिन्हित जमीन पर विवाद था, जिसके कारण इसपर कोर्ट ने स्टे लगा दिया था। 2025 में हाईकोर्ट ने जमीन से स्टे हटा लिया, इसके बाद शासन ने इस एयरपोर्ट के लिए 23 करोड रुपए का बजट जारी कर दिया है। वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के अधिकारियों की निगरानी में इसे पूरा किया जाना है। अधिकारियों के मुताबिक, सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद इसी महीने से निर्माण कार्य शुरू किया जा सकता है।

इस एयरपोर्ट का निर्माण करीब 70 एकड़ की भूमि पर होगा और रनवे की लंबाई 2000 मीटर होगी। यहां एक छोटा टर्मिनल भवन, वीआईपी लाऊंज, पार्किंग, सुरक्षा और चेकइन काउंटर भी बनाए जाएंगे। लगेज के लिए विशेष कन्वेयर सिस्टम होगा जो विमान से आगमन हाल में यात्रियों तक चेकइन किए गए सामान को पहुंचाने के लिए बनाया जाएगा।

क्या बोले अधिकारी

वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्देशक पुनीत गुप्ता ने बताया कि इस एयरपोर्ट के लिए बजट शासन की ओर से जारी किया गया है। जिस तरह से आजमगढ़ में एयरपोर्ट का निर्माण हुआ था, उसी की तर्ज पर इसका भी निर्माण किया जाएगा। उम्मीद है कि यह निर्माण कार्य जल्द ही शुरू होगा। इससे पूर्वांचल छत्तीसगढ़ और झारखंड के यात्रियों को लाभ मिलने की उम्मीद है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

04 Apr 2026 08:18 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Sonbhadra / अब सोनभद्र भी भरेगा उड़ान, बनेगा पूर्वांचल का तीसरा एयरपोर्ट, ₹23 करोड़ जारी

बड़ी खबरें

View All

सोनभद्र

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

सोनभद्र पुलिस ने मुठभेड़ में 5 लुटेरों को पकड़ा, दो के पैर में मारी गोली

सोनभद्र

गर्लफ्रेंड ने पति व भांजे संग मिलकर की प्रेमी प्रॉपर्टी डीलर की हत्या, पत्थर से बांधकर शव खाई में फेंका, ड्राइवर ने खोला राज

death
सोनभद्र

आमने-सामने भिड़ी दो बाइक, दंपति समेत तीन लोगों की मौत, दो लोग गंभीर रूप से घायल

Road accident
सोनभद्र

नशीले कफ सिरप की अंतरराष्ट्रीय तस्करी का पर्दाफाश, मुख्य हैंडलर गिरफ्तार

सोनभद्र

अगर नहीं मिली तो कूदकर जान दे दूंगा…मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक, नीचे फेंका सुसाइड नोट

सोनभद्र
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.