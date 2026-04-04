अब सोनभद्र भी भरेगा उड़ान, बनेगा पूर्वांचल का तीसरा एयरपोर्ट, ₹23 करोड़ जारी

दरअसल, यहां एयरपोर्ट का निर्माण 2022 से कराया जा रहा है। पूर्व में यहां पार्किंग के लिए चिन्हित जमीन पर विवाद था, जिसके कारण इसपर कोर्ट ने स्टे लगा दिया था। 2025 में हाईकोर्ट ने जमीन से स्टे हटा लिया, इसके बाद शासन ने इस एयरपोर्ट के लिए 23 करोड रुपए का बजट जारी कर दिया है। वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के अधिकारियों की निगरानी में इसे पूरा किया जाना है। अधिकारियों के मुताबिक, सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद इसी महीने से निर्माण कार्य शुरू किया जा सकता है।