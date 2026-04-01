सोनभद्र में दो ट्रकों के बीच टक्कर, दो लोग जिंदा जले, एक लापता

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि दोनों ट्रकों की रफ्तार तेज थी और दोनों की आमने-सामने की टक्कर हो गई। इस टक्कर के बाद दोनों ट्रक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए और अचानक उनमें आग की लपटें उठने लगी। आग में दोनों ट्रैकों के चालक और खलासी फंस गए। इस दौरान दो लोग आग की चपेट में आकर जिंदा जल गए, जबकि एक शख्स को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस दौरान आशंका जताई जा रही है कि एक और व्यक्ति भी ट्रक में मौजूद था लेकिन उसकी जानकारी नहीं हो पाई है।