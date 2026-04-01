Sonbhadra accident: इलाज कराकर लौट रहे बाप- बेटे की मौत पत्नी घायल…हादसे ने उजाड़ दिया पूरा परिवार

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। घायल महिला को आनन-फानन में अस्पताल भिजवाया गया। जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस ने पिता और बेटे के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। इस हादसे के बाद इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है। जिस घर में कुछ देर पहले तक हंसी-खुशी का माहौल था। वहां अब मातम पसरा हुआ है। एक ही झटके में पिता और बेटे की मौत ने पूरे परिवार को तोड़कर रख दिया है। पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश में जुटी है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। फिलहाल इलाके में कानून-व्यवस्था पूरी तरह सामान्य बताई जा रही है। लेकिन इस दर्दनाक हादसे ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है।