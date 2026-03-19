शौचालय की छत पर मिली युवक की नग्न लाश, मुट्ठी में बंधा था कंडोम का पैकेट…क्षेत्र में सनसनी

सूचना मिलते ही SP साउथ दिनेश पुरी, क्षेत्राधिकारी बांसगांव अनुज सिंह और प्रभारी निरीक्षक अंजुल चतुर्वेदी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू की। डॉग स्क्वायड की टीम भी पहुंची । कुछ दूर पर ही एक पेड़ पर एक जींस पैंट और टी-शर्ट टंगा मिला है। पुलिस अनुमान लगा रही है कि यह कपड़े मृतक युवक के हो सकते हैं, गांव में शव मिलने के बाद चर्चाओं का भी बाजार गर्म है सबकी जुबान पर एक ही चर्चा है कि आखिर शव छत पर कैसे पहुंचा है।