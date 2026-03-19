Kanpur News:रेलवे ट्रैक पर सिलिंडर ब्लास्ट, साजिश या हादसा? जांच तेज

पुलिस की शुरुआती जांच में सिलिंडर के एक किनारे पर बड़ा छेद पाया गया है, जिससे तेज गैस रिसाव की संभावना जताई जा रही है। पुलिस का मानना है कि यदि ट्रेन के अंदर गैस लीक हुई होगी, तो यात्रियों ने घबराकर सिलिंडर को बाहर फेंक दिया होगा।बैग में मोबाइल और अन्य जरूरी सामान का मिलना इस बात की ओर इशारा करता है कि यह फैसला आनन-फानन में लिया गया होगा। फिलहाल पुलिस, आरपीएफ और क्राइम ब्रांच सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच में जुटी हैं।इस घटना ने रेलवे ट्रैक की सुरक्षा और यात्रियों की सतर्कता को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जांच पूरी होने के बाद ही साफ हो पाएगा कि यह महज हादसा था या इसके पीछे कोई बड़ी लापरवाही या साजिश छिपी है।