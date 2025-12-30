मुख्यमंत्री जी, यह आपके शहर का मेडिकल कालेज है…फर्श पर बैठाकर बच्चे को खूंटी में टंगी बोतल से चढ़ाई गई ड्रिप

परिजन बार, बार स्टाफ से जरूरी चीजें देने का निवेदन करते रहे लेकिन सबने इसे अनसुना कर दिया। अब अगर इमरजेंसी में ही जरूरी सुविधाओं का अभाव है तो अन्य विभागों का क्या हाल होगा। बच्चे को तत्काल सर्जरी की जरूरत है इसके बावजूद जिम्मेदार टरकाते रहे। जब यह मामला फैला तो इस पर प्राचार्य डा. रामकुमार जायसवाल ने बताया कि मामला संज्ञान में नहीं है। पर्याप्त संख्या में इमरजेंसी में ड्रिप स्टैंड, स्ट्रेचर व ह्वील चेयर हैं। मांगने पर कर्मचारी दे देते हैं। यदि इसमें किसी कर्मचारी का दोष मिला तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल प्राचार्य के इस बात का कितना असर होता है यह समय बताएगा।