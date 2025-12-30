नववर्ष की रात बरेली सील, भारी वाहनों पर 18 घंटे का पहरा, रात 2 बजे तक ‘नो एंट्री’, रास्ते भी बदले

बरेली। नए साल के जश्न में शहर की रफ्तार बेलगाम न हो जाए, इसलिए ट्रैफिक पुलिस ने भारी वाहनों पर कड़ा शिकंजा कस दिया है। 31 दिसंबर को बरेली शहर में सुबह 8 बजे से लेकर 1 जनवरी की रात 2 बजे तक भारी वाहनों की एंट्री पूरी तरह बैन रहेगी। इस दौरान दूध, दवा जैसी जरूरी सामग्री को छोड़कर एक भी भारी वाहन शहर में घुसा तो कार्रवाई तय मानी जाएगी। नववर्ष पर उमड़ने वाली भीड़, पार्टियों और कार्यक्रमों को देखते हुए पुलिस ने पहले से ही मोर्चा संभाल लिया है। शहर की सड़कों को जाम से बचाने के लिए ट्रैफिक का पूरा नक्शा बदल दिया गया है।
बदायूं से आने वाले ट्रक-डंपर भमौरा, देवचरा, दातागंज, फतेहगंज पूर्वी होते हुए बड़े बाईपास से ही आगे बढ़ेंगे।
लखनऊ, शाहजहांपुर और पीलीभीत जाने वाले वाहन शहर में घुसने की कोशिश न करें, सीधे बड़े बाईपास से मोड़ दिए जाएंगे।
दिल्ली, मुरादाबाद, रामपुर से बदायूं जाने वाले भारी वाहन झुमका तिराहे से बड़े बाईपास होकर लंबा चक्कर काटेंगे।
पीलीभीत और नैनीताल से बदायूं जाने वाले ट्रक भी शहर की ओर नहीं, बल्कि बाईपास के रास्ते ही भेजे जाएंगे।
लखनऊ-शाहजहांपुर से दिल्ली, रामपुर, मुरादाबाद जाने वाले वाहन भी शहर को छुए बिना बाईपास से निकलेंगे।
झुमका तिराहा, रामगंगा तिराहा, बुखारा मोड़, विलयधाम, विल्वा, लालपुर कट, नवदिया झाड़ा और इन्वर्टीस तिराहे पर पुलिस का कड़ा पहरा रहेगा। थाना प्रभारियों को साफ निर्देश हैं कि एक भी भारी वाहन तय समय में शहर में दाखिल न होने पाए। एसपी ट्रैफिक मोहम्मद अकमल खान ने साफ कर दिया है कि डायवर्जन तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। शहरवासियों से अपील है कि नए साल के जश्न में खलल न पड़े, इसके लिए डायवर्जन का पालन करें।
