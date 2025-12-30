नववर्ष की रात बरेली सील, भारी वाहनों पर 18 घंटे का पहरा, रात 2 बजे तक ‘नो एंट्री’, रास्ते भी बदले

बरेली। नए साल के जश्न में शहर की रफ्तार बेलगाम न हो जाए, इसलिए ट्रैफिक पुलिस ने भारी वाहनों पर कड़ा शिकंजा कस दिया है। 31 दिसंबर को बरेली शहर में सुबह 8 बजे से लेकर 1 जनवरी की रात 2 बजे तक भारी वाहनों की एंट्री पूरी तरह बैन रहेगी। इस दौरान दूध, दवा जैसी जरूरी सामग्री को छोड़कर एक भी भारी वाहन शहर में घुसा तो कार्रवाई तय मानी जाएगी। नववर्ष पर उमड़ने वाली भीड़, पार्टियों और कार्यक्रमों को देखते हुए पुलिस ने पहले से ही मोर्चा संभाल लिया है। शहर की सड़कों को जाम से बचाने के लिए ट्रैफिक का पूरा नक्शा बदल दिया गया है।