प्यार पर पुलिस का पहरा… वैलेंटाइन डे पर बरेली में सख्त पहरा, पार्क–रेस्टोरेंट बने पुलिस छावनी

पुलिस ने पार्कों में आने वाले युवाओं से अपील की है कि सार्वजनिक स्थल की मर्यादा बनाए रखें। अश्लीलता या अनुचित व्यवहार पाए जाने पर भी कार्रवाई की जाएगी। कोतवाली इंस्पेक्टर सुरेश चंद्र गौतम ने बताया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। किसी भी तरह की बदतमीजी या हुड़दंग की सूचना तुरंत पुलिस को दें। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शहर में पूरे दिन पुलिस की गाड़ियों की गश्त जारी रही और पार्कों के बाहर भी सुरक्षा का कड़ा बंदोबस्त रखा गया। वैलेंटाइन डे पर इस बार बरेली में पुलिस की मौजूदगी ने साफ कर दिया कि कानून से खिलवाड़ किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा।