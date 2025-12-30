गोरखपुर में सपा नेता अमरेंद्र निषाद पर फायरिंग… निषादों के कद्दावर नेता पूर्व मंत्री स्वर्गीय यमुना निषाद के हैं बेटे

गोली चलने की आवाज सुन अमरेंद्र के घर के बाहर काफी भीड़ जमा हो गई। अमरेंद्र निषाद ने पटीदार के खिलाफ शाम लगभग छह बजे गुलरिहा थाने जाकर तहरीर दी है। पुलिस जांच पड़ताल कर कार्रवाई में जुट गई है। बता दें की अमरेंद्र निषाद पिपराइच विधानसभा से समाजवादी पार्टी के टिकट पर पिछला चुनाव लड़े थे। पिता जमुना निषाद बसपा सरकार में कद्दावर मंत्री और निषादों के बड़े नेता थे। लोकसभा चुनाव में स्वर्गीय यमुना निषाद प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को भी कड़ी टक्कर दे चुके हैं। एक दुर्घटना में यमुना निषाद की मौत हो गई। उनकी मौत के बाद पत्नी राजमती निषाद पिपराइच से विधायक चुनी जा चुकी हैं। इसके बाद बेटे अमरेंद्र निषाद चुनाव में उतरे लेकिन हार हो गई।