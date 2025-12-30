गोरखपुर में सपा नेता अमरेंद्र निषाद पर फायरिंग… निषादों के कद्दावर नेता पूर्व मंत्री स्वर्गीय यमुना निषाद के हैं बेटे

फोटो सोर्स: पत्रिका, सपा नेता पर फायरिंग
मंगलवार को गोरखपुर में सपा नेता अमरेंद्र निषाद पर उनके ही पट्टीदार ने फायरिंग कर दी, इस दौरान मुकद्दर ठीक था कि अमरेंद्र बाल,बाल बच गए। जानकारी के मुताबिक जिले के गुलरिहा थाना क्षेत्र के खुटहन खास निवासी अमरेंद्र निषाद ने बताया कि मंगलवार को वह अपने घर के बाहर खड़े थे, तभी बगल में रहने वाले बड़े पिता के लड़के ने रिवाल्वर निकालकर फायर कर दिया। संयोग ठीक था कि गोली मिस हो गई और वे बाल बाल बच गए।
गोली चलने की आवाज सुन अमरेंद्र के घर के बाहर काफी भीड़ जमा हो गई। अमरेंद्र निषाद ने पटीदार के खिलाफ शाम लगभग छह बजे गुलरिहा थाने जाकर तहरीर दी है। पुलिस जांच पड़ताल कर कार्रवाई में जुट गई है। बता दें की अमरेंद्र निषाद पिपराइच विधानसभा से समाजवादी पार्टी के टिकट पर पिछला चुनाव लड़े थे। पिता जमुना निषाद बसपा सरकार में कद्दावर मंत्री और निषादों के बड़े नेता थे। लोकसभा चुनाव में स्वर्गीय यमुना निषाद प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को भी कड़ी टक्कर दे चुके हैं। एक दुर्घटना में यमुना निषाद की मौत हो गई। उनकी मौत के बाद पत्नी राजमती निषाद पिपराइच से विधायक चुनी जा चुकी हैं। इसके बाद बेटे अमरेंद्र निषाद चुनाव में उतरे लेकिन हार हो गई।
