30 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गोरखपुर

गोरखपुर में सपा नेता अमरेंद्र निषाद पर फायरिंग… निषादों के कद्दावर नेता पूर्व मंत्री स्वर्गीय यमुना निषाद के हैं बेटे

गोरखपुर में मंगलवार की शाम विधायक का चुनाव लड़ चुके सपा नेता अमरेंद्र निषाद पर बड़े पिता के लड़के ने ही फायरिंग कर दी। इस हमले में अमरेंद्र बाल बाल बच गए।

less than 1 minute read
Google source verification

गोरखपुर

image

anoop shukla

Dec 30, 2025

Up news, gorakhpur

फोटो सोर्स: पत्रिका, सपा नेता पर फायरिंग

मंगलवार को गोरखपुर में सपा नेता अमरेंद्र निषाद पर उनके ही पट्टीदार ने फायरिंग कर दी, इस दौरान मुकद्दर ठीक था कि अमरेंद्र बाल,बाल बच गए। जानकारी के मुताबिक जिले के गुलरिहा थाना क्षेत्र के खुटहन खास निवासी अमरेंद्र निषाद ने बताया कि मंगलवार को वह अपने घर के बाहर खड़े थे, तभी बगल में रहने वाले बड़े पिता के लड़के ने रिवाल्वर निकालकर फायर कर दिया। संयोग ठीक था कि गोली मिस हो गई और वे बाल बाल बच गए।

फायरिंग में बाल, बाल बचे, कद्दावर मंत्री यमुना निषाद के हैं बेटे

गोली चलने की आवाज सुन अमरेंद्र के घर के बाहर काफी भीड़ जमा हो गई। अमरेंद्र निषाद ने पटीदार के खिलाफ शाम लगभग छह बजे गुलरिहा थाने जाकर तहरीर दी है। पुलिस जांच पड़ताल कर कार्रवाई में जुट गई है। बता दें की अमरेंद्र निषाद पिपराइच विधानसभा से समाजवादी पार्टी के टिकट पर पिछला चुनाव लड़े थे। पिता जमुना निषाद बसपा सरकार में कद्दावर मंत्री और निषादों के बड़े नेता थे। लोकसभा चुनाव में स्वर्गीय यमुना निषाद प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को भी कड़ी टक्कर दे चुके हैं। एक दुर्घटना में यमुना निषाद की मौत हो गई। उनकी मौत के बाद पत्नी राजमती निषाद पिपराइच से विधायक चुनी जा चुकी हैं। इसके बाद बेटे अमरेंद्र निषाद चुनाव में उतरे लेकिन हार हो गई।

ये भी पढ़ें

उठ गया सच से पर्दा; पत्नी पर बेरहमी से चाकू से हमला करने वाला पति गिरफ्तार
नोएडा
husband arrested for attacking wife with knife weapon used in crime recovered

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

30 Dec 2025 07:28 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / गोरखपुर में सपा नेता अमरेंद्र निषाद पर फायरिंग… निषादों के कद्दावर नेता पूर्व मंत्री स्वर्गीय यमुना निषाद के हैं बेटे

बड़ी खबरें

View All

गोरखपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

मुख्यमंत्री जी, यह आपके शहर का मेडिकल कालेज है…फर्श पर बैठाकर बच्चे को खूंटी में टंगी बोतल से चढ़ाई गई ड्रिप

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

रास्ते के विवाद में महिला को जिंदा जलाने का प्रयास, बुरी तरह झुलसी पीड़िता…आरोपी गिरफ्तार

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

सुधरो, या यूपी छोड़ो…बाहुबलियों-माफियाओं की उलटी गिनती शुरू, सीएम योगी का फरमान जारी

यूपी में बाहुबलियों पर योगी का वार
गोरखपुर

प्रसिद्ध हट्ठी माता मंदिर में हुई चोरी का पर्दाफाश, कुशीनगर का इजरायल गिरफ्तार

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

“मैं गवर्नर का भाई हूं, DM भी मेरा काम नहीं रोकते”…बिजली विभाग के क्लर्क को हड़काया मनबढ़, आक्रोश

Up news, gorakhpur
गोरखपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.