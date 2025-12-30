उठ गया सच से पर्दा; पत्नी पर बेरहमी से चाकू से हमला करने वाला पति गिरफ्तार

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी। फोटो सोर्स-IANS
Crime News: नोएडा के थाना फेस-1 क्षेत्र में घरेलू विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया। पत्नी पर चाकू से जानलेवा हमला करने वाले आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने घटना में प्रयुक्त चाकू भी बरामद किया है।
पुलिस की इस कार्रवाई को लोकल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जरिए अंजाम दिया गया। थाना फेस-1 पुलिस के अनुसार, 29 दिसंबर 2025 को पुलिस टीम ने सूचना और तकनीकी सबूतों के आधार पर आरोपी प्रवीन कुमार उर्फ पिन्टू को सेक्टर-10 स्थित बिजली घर पार्क के पास से गिरफ्तार किया।
पुलिस पूछताछ में आरोपी ने चौंकाने वाला खुलासा किया। आरोपी ने बताया कि उसका पत्नी से घरेलू बातों को लेकर अक्सर विवाद होता रहता था। 27 दिसंबर को भी उसकी पत्नी उससे झगड़ा कर रही थी। जिसके बाद विवाद इतना बढ़ गया कि गुस्से में आकर उसने अपने पास रखे चाकू से पत्नी पर जान से मारने की नीयत से हमला कर दिया। हमले के बाद आरोपी ने सबूत मिटाने के लिए पेट्रोल से चाकू को धोया। इसके बाद मौके से फरार हो गया।
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने जांच शुरू की। घायल महिला को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। पुलिस ने आसपास के CCTV फुटेज, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और स्थानीय सूचनाओं के आधार पर आरोपी की तलाश तेज की। आखिरकार उसे गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें कि थाना फेस-1 में मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से घटना में इस्तेमाल चाकू बरामद कर लिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी को न्यायालय में पेश कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
