उठ गया सच से पर्दा; पत्नी पर बेरहमी से चाकू से हमला करने वाला पति गिरफ्तार

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने जांच शुरू की। घायल महिला को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। पुलिस ने आसपास के CCTV फुटेज, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और स्थानीय सूचनाओं के आधार पर आरोपी की तलाश तेज की। आखिरकार उसे गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें कि थाना फेस-1 में मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से घटना में इस्तेमाल चाकू बरामद कर लिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी को न्यायालय में पेश कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।