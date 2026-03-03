बेफिक्र होकर उपचार कराएं, सरकार देगी पूरी सहायता : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को गोरखनाथ मंदिर परिसर में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में करीब 150 फरियादियों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों और उनके परिजनों को आश्वस्त किया कि वे उपचार को लेकर किसी प्रकार की चिंता न करें, राज्य सरकार मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से हरसंभव आर्थिक सहायता उपलब्ध कराएगी।