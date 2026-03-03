3 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गोरखपुर

बेफिक्र होकर उपचार कराएं, सरकार देगी पूरी सहायता : मुख्यमंत्री

सोमवार को गोरखपुर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में करीब 150 लोगों से मुलाकात की। मंदिर परिसर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के सामने कुर्सियों पर बैठाए गए लोगों के पास जाकर, एक-एक करके सबकी समस्याएं सुनीं।

less than 1 minute read
Google source verification

गोरखपुर

image

anoop shukla

Mar 03, 2026

Up news, gorakhpur

फोटो सोर्स: पत्रिका, जनता दर्शन में सीएम योगी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को गोरखनाथ मंदिर परिसर में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में करीब 150 फरियादियों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों और उनके परिजनों को आश्वस्त किया कि वे उपचार को लेकर किसी प्रकार की चिंता न करें, राज्य सरकार मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से हरसंभव आर्थिक सहायता उपलब्ध कराएगी।

अधिकारी इस्टीमेट पूरा कर शासन को भेजें

मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि इलाज के लिए आर्थिक सहायता से जुड़े मामलों में अस्पतालों से प्राप्त इस्टीमेट की प्रक्रिया प्राथमिकता के आधार पर पूरी कर तत्काल शासन को प्रेषित की जाए, ताकि जरूरतमंदों को समय पर मदद मिल सके।

भूमाफियाओं पर करें सख्त कारवाई

उन्होंने स्पष्ट कहा कि जनसमस्याओं के निस्तारण में अनावश्यक विलंब या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और समाधान गुणवत्तापूर्ण व संतुष्टिपरक होना चाहिए। जमीन कब्जाने, दबंगई और अवैध अतिक्रमण से जुड़े मामलों पर मुख्यमंत्री ने सख्त रुख अपनाते हुए अधिकारियों को कड़ी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने किया गौसेवा

गोरखनाथ मंदिर परिसर स्थित गोशाला में भी मुख्यमंत्री पहुंचे और वहां गायों को रोटी गुड़ खिलाया। उनके पुकारने पर गायें उनके पास चले आए और उनके हाथों से रोटी-गुड़ खिलाया। एक नंदी को सीएम ने काफी देर तक दुलार किया। उन्होंने उसका ध्यान रखने का निर्देश दिया, सीएम ने मोर को दाना भी खिलाया।

ये भी पढ़ें

पीडीए की काट के लिए ‘दलित उपमुख्यमंत्री’ ला सकती है बीजेपी, तीसरे डिप्टी सीएम पर चर्चा तेज
लखनऊ
यूपी मंत्रिमंडल विस्तार तय, नए मंत्री और तीसरे डिप्टी सीएम की चर्चा (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

03 Mar 2026 12:12 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / बेफिक्र होकर उपचार कराएं, सरकार देगी पूरी सहायता : मुख्यमंत्री

बड़ी खबरें

View All

गोरखपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

इनवेस्ट के लिए आयोजित बेबीनार में पहुंची पुलिस…दो जालसाज गिरफ्तार, दोगुने लाभ का झांसा देकर ऐंठते थे रुपए

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

हिरण्यकश्यप भी माफिया सरीखा ही था…नरसिंह अवतार लेकर प्रभु ने किया वध, आज भी लातों के भूत बातों से नहीं मानते : मुख्यमंत्री योगी

Up news, cm yogi news
गोरखपुर

भक्त प्रह्लाद की पूजा-अर्चना कर रवाना किए भव्य शोभायात्रा, सीएम योगी ने खेली फूलों की होली

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

गोरखपुर-वाराणसी हाईवे पर भीषण हादसा, बच्ची की मौत…चार घायल

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

गोरखपुर CMO बन मांग रहा है पैसा, लखीमपुर और महाराष्ट्र से भी जुड़ा तार…दर्ज हुआ मुकदमा, आरोपी की तलाश में लगी पुलिस

Up news, गोरखपुर
गोरखपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.