रिटायरमेंट के एक दिन पहले ही एकाउंट अफसर बर्खास्त, भ्रष्टाचार पर बड़ी कारवाई…करोड़ों के है गबन का आरोप

विद्युत वितरण खंड प्रथम बागपत के तत्कालीन अधिशासी अभियंता राजीव कुमार आर्य ने ईशपाल सिंह के साथ ही तत्कालीन टीजी टू व गाजियाबाद कमिश्नरेट के मंडोला लोनी उपकेंद्र के अवर अभियंता सुरेश बाबू, विद्युत वितरण खंड प्रथम बागपत के कार्यकारी सहायक/मुख्य खजांची राजीव कुमार गौड़, विद्युत वितरण खंड चतुर्थ के किठौर उपखंड अधिकारी विकल्प महेश सहारनपुर के विद्युत वितरण खंड नकुड़ के तत्कालीन व वर्तमान में विद्युत वितरण खंड प्रथम गुलरिहा के अधिशासी अभियंता राजवीर सिंह को आरोपित बनाया गया था।