1 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गोरखपुर

रिटायरमेंट के एक दिन पहले ही एकाउंट अफसर बर्खास्त, भ्रष्टाचार पर बड़ी कारवाई…करोड़ों के है गबन का आरोप

बिजली निगम के एक सहायक लेखाधिकारी को रिटायर होने से एक दिन पहले सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। सहायक लेखाधिकारी ईशपाल सिंह जिले के उप मुख्य लेखाधिकारी कार्यालय क्षेत्र प्रथम से संबद्ध थे और 31 दिसंबर 2025 को रिटायर होने वाले थे।

2 min read
Google source verification

गोरखपुर

image

anoop shukla

Jan 01, 2026

Up news, gorakhpur

फोटो डोर्स: सोशल मीडिया, गबन का आरोपी बर्खास्त

गोरखपुर में बिजली निगम के उप मुख्य लेखाधिकारी कार्यालय गोरखपुर में तैनात सहायक लेखाकार ईशपाल सिंह को सेवानिवृत्त होने के एक दिन पहले 30 दिसंबर को बर्खास्त कर दिया गया है।

बर्खास्त करने के साथ ही लाखों का लगा अर्थदंड

उन पर पश्चिमांचल विद्युत वितरण खंड से जुड़े बागपत जिले में सहायक लेखाकार रहने के दौरान गबन का आरोप है।गोरखपुर जोन प्रथम के मुख्य अभियंता आशुतोष श्रीवास्तव ने प्रकरण की जांच की। ईशपाल सिंह को बर्खास्त करने के साथ ही 11 लाख छह हजार 457 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।

डेढ़ करोड़ से ज्यादा का हुआ गबन

जानकारी के मुताबिक पश्चिमांचल के विद्युत वितरण खंड बागपत में ईशपाल सिंह की 27 फरवरी, 2016 से 29 मई 2018 तक तैनाती थी। आरोप है कि उन्होंने तत्कालीन तकनीशियन ग्रेड दो सुरेश बाबू के साथ मिलकर एक करोड़ 69 लाख 52 हजार 473 रुपये का गबन किया। यह धनराशि 25 रसीद बुक पर उपभोक्ताओं से बिजली बिल के रूप में जमा कराई गई थी लेकिन इसे बिजली निगम के खाते में नहीं जमा किया गया।

बागपत थाने में दर्ज हुआ मुकदमा

इनमें से 12 रसीद बुक ईशपाल सिंह के नाम से निर्गत थी। ईशपाल सिंह का तबादला 28 मई 2018 को पश्चिमांचल से पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड कर दिया गया था। 29 मई 2018 को उन्हें कार्यमुक्त किया गया। 16 मई 2019 को बागपत थाने में एफआइआर दर्ज कराई गई थी।

इन्हें बनाया गया आरोपित

विद्युत वितरण खंड प्रथम बागपत के तत्कालीन अधिशासी अभियंता राजीव कुमार आर्य ने ईशपाल सिंह के साथ ही तत्कालीन टीजी टू व गाजियाबाद कमिश्नरेट के मंडोला लोनी उपकेंद्र के अवर अभियंता सुरेश बाबू, विद्युत वितरण खंड प्रथम बागपत के कार्यकारी सहायक/मुख्य खजांची राजीव कुमार गौड़, विद्युत वितरण खंड चतुर्थ के किठौर उपखंड अधिकारी विकल्प महेश सहारनपुर के विद्युत वितरण खंड नकुड़ के तत्कालीन व वर्तमान में विद्युत वितरण खंड प्रथम गुलरिहा के अधिशासी अभियंता राजवीर सिंह को आरोपित बनाया गया था।

आशुतोष श्रीवास्तव, चीफ इंजीनियर

गबन के प्रकरण में उप मुख्य लेखाधिकारी कार्यालय गोरखपुर के सहायक लेखाधिकारी ईशपाल सिंह को दोषी पाया गया है। बिजली निगम के प्रबंध निदेशक ने उन्हें 30 दिसंबर को बर्खास्त करने के साथ ही अर्थदंड लगाया है।

ये भी पढ़ें

6 महीने पहले हुआ प्यार, बंद कमरे में मामी-भांजे ने किया गलत काम, इलाके में मची सनसनी
महोबा
महोबा में मामी-भांजे के रिश्ते ने पार की सारी हदें

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

01 Jan 2026 03:45 pm

Published on:

01 Jan 2026 03:42 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / रिटायरमेंट के एक दिन पहले ही एकाउंट अफसर बर्खास्त, भ्रष्टाचार पर बड़ी कारवाई…करोड़ों के है गबन का आरोप

बड़ी खबरें

View All

गोरखपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

गोरखपुर में सपा नेता अमरेंद्र निषाद पर फायरिंग… निषादों के कद्दावर नेता पूर्व मंत्री स्वर्गीय यमुना निषाद के हैं बेटे

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

मुख्यमंत्री जी, यह आपके शहर का मेडिकल कालेज है…फर्श पर बैठाकर बच्चे को खूंटी में टंगी बोतल से चढ़ाई गई ड्रिप

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

रास्ते के विवाद में महिला को जिंदा जलाने का प्रयास, बुरी तरह झुलसी पीड़िता…आरोपी गिरफ्तार

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

सुधरो, या यूपी छोड़ो…बाहुबलियों-माफियाओं की उलटी गिनती शुरू, सीएम योगी का फरमान जारी

यूपी में बाहुबलियों पर योगी का वार
गोरखपुर

प्रसिद्ध हट्ठी माता मंदिर में हुई चोरी का पर्दाफाश, कुशीनगर का इजरायल गिरफ्तार

Up news, gorakhpur
गोरखपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.