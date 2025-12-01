सरकारी नौकरी मिलने की खुशी मातम में बदली, तेज रफ्तार ने छीन ली होनहार की जिंदगी, परिजनों में मचा कोहराम

दूसरी बाइक पर सवार युवक की पहचान पूरवा चौराहा निवासी गौरव मिश्रा पुत्र उद्भव मिश्रा के रूप में हुई है। उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों बाइकों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। हादसे की सूचना मिलने पर नितियूष सिंह की पत्नी दिव्या निवासी भुजौली कॉलोनी बदहवास हो गई, परिवार में मातम पसरा हुआ है। बता दें कि नितियूष सिंह एक शादी समारोह से लौट रहे थे। पुरवा चौराहे के पास सामने से आ रही एक अन्य बाइक ने उनकी मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों बाइकें सड़क पर दूर तक घिसटती चली गईं। नितियूष सिंह की असामयिक मृत्यु से गांव और रिश्तेदारी में शोक की लहर है। घटना की जानकारी मिलने पर सदर विधायक डॉ. शलभ मणि त्रिपाठी पोस्टमॉर्टम हाउस पहुंचे और पीड़ित परिवार के सदस्यों को सांत्वना दी।