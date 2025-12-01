Patrika LogoSwitch to English

देवरिया

सरकारी नौकरी मिलने की खुशी मातम में बदली, तेज रफ्तार ने छीन ली होनहार की जिंदगी, परिजनों में मचा कोहराम

देवरिया में दो बाईकों की भीषण भिड़ंत में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

देवरिया

image

anoop shukla

Dec 01, 2025

Up news, Deoria

फोटो सोर्स: पत्रिका, पोस्टमार्टम हाउस पर मौजूद परिजन

देवरिया में दो बाईकों की भीषण भिड़ंत में एक युवक की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। जानकारी के मुताबिक सदर कोतवाली क्षेत्र में औरा चौरी के पास रविवार की रात लगभग ग्यारह बजे यह दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। मृतक की पहचान पथरहट, गौरीबाजार निवासी नितियूष सिंह के रूप में हुई है। नितियूष हाल ही में सहायक सांख्यिकी अधिकारी के पद पर चयनित हुए थे और 18 तारीख को गोंडा में कार्यभार ग्रहण करने वाले थे। उनकी शादी को मात्र छह महीने हुए थे।

शादी के छह माह बाद ही नित्युष की मौत, तेज रफ्तार बना कारण

दूसरी बाइक पर सवार युवक की पहचान पूरवा चौराहा निवासी गौरव मिश्रा पुत्र उद्भव मिश्रा के रूप में हुई है। उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों बाइकों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। हादसे की सूचना मिलने पर नितियूष सिंह की पत्नी दिव्या निवासी भुजौली कॉलोनी बदहवास हो गई, परिवार में मातम पसरा हुआ है। बता दें कि नितियूष सिंह एक शादी समारोह से लौट रहे थे। पुरवा चौराहे के पास सामने से आ रही एक अन्य बाइक ने उनकी मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों बाइकें सड़क पर दूर तक घिसटती चली गईं। नितियूष सिंह की असामयिक मृत्यु से गांव और रिश्तेदारी में शोक की लहर है। घटना की जानकारी मिलने पर सदर विधायक डॉ. शलभ मणि त्रिपाठी पोस्टमॉर्टम हाउस पहुंचे और पीड़ित परिवार के सदस्यों को सांत्वना दी।

Published on:

01 Dec 2025 04:41 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Deoria / सरकारी नौकरी मिलने की खुशी मातम में बदली, तेज रफ्तार ने छीन ली होनहार की जिंदगी, परिजनों में मचा कोहराम

