देवरिया

पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर का दावा…धनंजय सिंह का नाम लेते ही मुझे फंसाया गया, कोर्ट ने विवेचक को लगाई फटकार

शनिवार को पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर को CJM कोर्ट में पेशी पर लाया गया। इस दौरान कोई ठोस सबूत न देने पर कोर्ट ने विवेचनाधिकारी को भी काफी लताड़ लगाया।

देवरिया

image

anoop shukla

Jan 03, 2026

Up news, Deoria, amitabh Thakur

फोटो सोर्स: पत्रिका, पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर

देवरिया जेल में धोखाधड़ी मामले में बंद पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर की शनिवार को पेशी हुई। CJM कोर्ट में उनकी जमानत पर करीब आधे घंटे तक बहस हुई। इस दौरान लखनऊ से आए जांच अधिकारी इनके विरुद्ध कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सके।

कोर्ट ने विवेचक को लगाई फटकार

इस पर जज ने विवेचक को भी फटकारा, और कहा कि अब तक की जांच में ऐसा कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया है, जिससे साबित हो कि अमिताभ ठाकुर की गिरफ्तारी आवश्यक थी अब कोर्ट मामले की जांच की मॉनिटरिंग करेगा, अगली सुनवाई 6 जनवरी को होगी। फिलहाल कोर्ट के कहने पर पूर्व IPS ने अपना अनशन 15 जनवरी तक स्थगित कर दिया है।

जेल में अनशन के बीच पेशी पर लाए गए पूर्व IPS

शनिवार को जेल में अनशन के बीच पेशी पर लाए गए अमिताभ ठाकुर ने कहा कि कोडीन सिरप कांड में जैसे ही मैंने पूर्व सांसद धनंजय सिंह से जुड़े तथ्यों और आरोपों को सार्वजनिक किया, वाराणसी के कुछ बड़े भाजपा नेताओं के नाम भी सामने रखे थे, जिसके तुरंत बाद वाराणसी में मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया गया।

गिरफ्तारी के बाद लगा था एनकाउंटर का डर

अमिताभ ने कहा कि मुकदमा दर्ज होने के अगले ही दिन उन्हें अपराधियों की तरह रात करीब 2 बजे अचानक ट्रेन से गिरफ्तार कर लिया गया, स्थितियां काफी गंभीर थी और उन्हें लगा कि कहीं उनका एनकाउंटर न कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि उनके पास कोडीन सिरप कांड में काफी सबूत है और वह उसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने जा रहे थे। लेकिन रास्ते में मेरे महत्वपूर्ण रिकॉर्ड और दस्तावेज छीन लिए गए, ताकि याचिका दाखिल न कर सकूं। अमिताभ ठाकुर ने आरोप लगाया कि पूर्व सांसद धनंजय सिंह पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं, लेकिन अब तक न तो उनसे पूछताछ की गई और न ही जांच एजेंसियों ने उनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई की है।

Published on:

03 Jan 2026 11:18 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Deoria / पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर का दावा…धनंजय सिंह का नाम लेते ही मुझे फंसाया गया, कोर्ट ने विवेचक को लगाई फटकार

देवरिया

उत्तर प्रदेश

