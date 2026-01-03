पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर का दावा…धनंजय सिंह का नाम लेते ही मुझे फंसाया गया, कोर्ट ने विवेचक को लगाई फटकार

अमिताभ ने कहा कि मुकदमा दर्ज होने के अगले ही दिन उन्हें अपराधियों की तरह रात करीब 2 बजे अचानक ट्रेन से गिरफ्तार कर लिया गया, स्थितियां काफी गंभीर थी और उन्हें लगा कि कहीं उनका एनकाउंटर न कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि उनके पास कोडीन सिरप कांड में काफी सबूत है और वह उसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने जा रहे थे। लेकिन रास्ते में मेरे महत्वपूर्ण रिकॉर्ड और दस्तावेज छीन लिए गए, ताकि याचिका दाखिल न कर सकूं। अमिताभ ठाकुर ने आरोप लगाया कि पूर्व सांसद धनंजय सिंह पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं, लेकिन अब तक न तो उनसे पूछताछ की गई और न ही जांच एजेंसियों ने उनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई की है।