4 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

देवरिया

BJP विधायक ने की पुलिस भर्ती में सामान्य वर्ग की आयु-सीमा में छूट की मांग, सोशल मीडिया पर साझा किए पत्र

यूपी पुलिस में निकली हजारों पदों पर नियुक्ति के लिए रास्ता साफ हो गया है उसके लिए बकायदा भर्ती निकल चुकी है। देवरिया सदर विधायक ने देरी से भर्ती निकलने के कारण सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा में छूट की मांग की है।

less than 1 minute read
Google source verification

देवरिया

image

anoop shukla

Jan 04, 2026

Up news, Deoria

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, बीजेपी विधायक शलभ मणि

उत्तर प्रदेश पुलिस में होने वाली भर्तियों में देवरिया सदर के विधायक डॉ. शलभ मणि त्रिपाठी ने सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को आयु-सीमा में छूट देने की मांग की है। उन्होंने इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर मानवीय आधार पर विचार करने का आग्रह किया है। शनिवार को विधायक ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर यह पत्र साझा किया।

भर्ती प्रक्रिया में देरी से कई योग्य अभ्यर्थी आयु-सीमा पार कर चुके

डॉक्टर शलभ ने बताया कि प्रदेश के हजारों युवा लंबे समय से इन भर्तियों की तैयारी कर रहे थे। भर्ती प्रक्रिया में देरी के कारण बड़ी संख्या में अभ्यर्थी निर्धारित आयु-सीमा पार कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि आयु-सीमा की बाध्यता के चलते कई योग्य और मेहनती युवा चयन प्रक्रिया से बाहर हो रहे हैं।

सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए मिले तीन वर्ष की छूट

यह स्थिति न केवल युवाओं के लिए, बल्कि उनके परिवारों के लिए भी चुनौतीपूर्ण है, खासकर उन अभ्यर्थियों के लिए जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से आते हैं।विधायक ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को कम से कम 3 वर्ष की आयु-सीमा में छूट प्रदान की जाए। उनका मानना है कि यह ओवर एज हो चुके अभ्यर्थियों के लिए गेम चेंजर के रूप में साबित होगा।

यूपी पुलिस के 32,679 पदों पर होनी है भर्ती

जैसा कि मालूम हो प्रदेश की योगी सरकार ने हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस में 32,679 सिपाही एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया बुधवार से शुरू होकर 30 जनवरी तक चलेगी। इन भर्तियों में नागरिक पुलिस, पीएसी, सशस्त्र पुलिस, विशेष सुरक्षा बल, पीएसी की महिला वाहिनी, घुड़सवार पुलिस के सिपाही तथा जेल वार्डर के पद शामिल हैं। इसके लिए लाखों अभ्यर्थियों के शामिल होने की आशंका है।

ये भी पढ़ें

बेलगाम होते नशा मुक्ति केंद्र : भर्ती छात्र को पीट,पीट कर मार डाला…पीएम रिपोर्ट में गंभीर चोट, संचालक सहित तीन गिरफ्तार
वाराणसी
Up news, varanasi

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

04 Jan 2026 12:13 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Deoria / BJP विधायक ने की पुलिस भर्ती में सामान्य वर्ग की आयु-सीमा में छूट की मांग, सोशल मीडिया पर साझा किए पत्र

बड़ी खबरें

View All

देवरिया

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर का दावा…धनंजय सिंह का नाम लेते ही मुझे फंसाया गया, कोर्ट ने विवेचक को लगाई फटकार

Up news, Deoria, amitabh Thakur
देवरिया

पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर जेल में शुरू किए अनशन, प्रशासन के होश उड़े

Up news, deoria
देवरिया

यूपी में बड़ा रेल हादसा टला…गोरखपुर-वाराणसी इंटरसिटी एक्सप्रेस से निकला धुंआ, यात्रियों में मचा हड़कंप

Up news, deoria
देवरिया

क्या शलभ मणि त्रिपाठी के घर होगी ब्राह्मण विधायकों की अगली बैठक? जानें कितनी है सच्चाई

विधायक बैठक को लेकर मचा सियासी घमासान!
देवरिया

UP Weather Today: हाय, हाय सर्दी…ठंड की मार से दहला यूपी! वाराणसी, लखनऊ समेत इन जिलों में अलर्ट

up weather alert dense fog cold wave yellow alert imd
देवरिया
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.