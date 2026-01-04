BJP विधायक ने की पुलिस भर्ती में सामान्य वर्ग की आयु-सीमा में छूट की मांग, सोशल मीडिया पर साझा किए पत्र

जैसा कि मालूम हो प्रदेश की योगी सरकार ने हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस में 32,679 सिपाही एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया बुधवार से शुरू होकर 30 जनवरी तक चलेगी। इन भर्तियों में नागरिक पुलिस, पीएसी, सशस्त्र पुलिस, विशेष सुरक्षा बल, पीएसी की महिला वाहिनी, घुड़सवार पुलिस के सिपाही तथा जेल वार्डर के पद शामिल हैं। इसके लिए लाखों अभ्यर्थियों के शामिल होने की आशंका है।