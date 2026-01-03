बेलगाम होते नशा मुक्ति केंद्र, छीन लिया होनहार छात्र की जिंदगी…पीएम रिपोर्ट में गंभीर चोट, संचालक सहित तीन गिरफ्तार

सूत्रों के मुताबिक पता चला कि यहां भर्ती लोगों से आए दिन मारपीट की जाती थी, जब आदित्य भी यहां एडमिट हुआ उसके साथ भी यही काम शुरू किया गया। इतना ही नहीं उसे अपने मां और अन्य लोगों से भी मिलने ने नहीं दिया जाता था। फिर अचानक शुक्रवार को आदित्य के घर फोन गया कि उसकी तबियत खराब होने से मौत हो गई है। परिजन जब पहुंचे आदित्य के शरीर पर कई जगह गंभीर चोट के निशान थे।