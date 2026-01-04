परदेश में मामा, भांजे के प्रेम में फंसी मामी…तीन साल की बच्ची को छोड़ भांजे के साथ फरार

बनकटा थानाक्षेत्र के सोहनपुर गांव के मन्नू गुप्ता की 4 साल पहले पूजा देवी से शादी हुई थी। दोनों की 3 साल की एक बेटी भी है। मन्नू ने बताया कि वह सऊदी की एक कंपनी में काम करता हूं। उसने बताया कि उसकी पत्नी का मुंहबोले भांजे चंदन गुप्ता से दो साल से अफेयर चल रहा था उसने कई बार पत्नी को समझाया लेकिन उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। बनकटा थाना प्रभारी विशाल कुमार उपाध्याय ने कहा कि विवाहिता की गुमशुदगी दर्ज कर ली गई है। महिला और उसके साथ गए युवक की तलाश की जा रही है, जल्द ही मामले का पर्दाफाश कर लिया जाएगा।