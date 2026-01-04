4 जनवरी 2026,

गोरखपुर

गोरखपुर में दबंगों का तांडव, हाइवे किनारे ढाबे पर कर्मचारियों को दौड़ा कर पीटा…मालिक बोला, काम करना हुआ मुश्किल

एम्स थानाक्षेत्र में बेखौफ दबंगों ने हाइवे स्थित ढाबे पर जमकर उत्पात मचाया। वे वहां मौजूद कर्मचारियों को पीटने के साथ।ही वहां रखे गए कुर्सियां, टेबल तक तोड़ दिए।

गोरखपुर

image

anoop shukla

Jan 04, 2026

Up news, gorakhpur

फोटो सोर्स: पत्रिका, दबंगों का तांडव

गोरखपुर में दबंगों का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वे एक ढाबे पर वहां काम कर रहे कर्मचारियों को दौड़ा कर पीट रहे हैं। पूरा मामला एम्स थानाक्षेत्र स्थित एक ढाबे का है, यह पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई है। इस पूरी घटना का किसी ने वीडियो भी बना लिया है जिसमें साफ सुना जा रहा है कि दबंग बोल रहे की थाना और चौकी से भी कुछ नहीं होगा।

ढाबे मालिक ने दी थाने में तहरीर

इस घटना के बाद बाद ढाबा मालिक अनुज श्रीवास्तव ने 31 दिसंबर को एम्स थाने में तहरीर दी। जिसके आधार पर भोला विश्वकर्मा, रामकेश और दो अज्ञात के युवक के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस अब इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है।

30 दिसंबर की रात दबंगों ने ढाबे पर मचाया उत्पात

जानकारी के मुताबिक बस्ती जिले के रहने वाले अनुज श्रीवास्तव एम्स थाना क्षेत्र के माड़ापार में यार फैमिली ढाबा चलाते हैं। अनुज ने बताया कि 30 दिसंबर 2025 की रात लगभग 8:15 बजे मेरे ढाबे पर भोला विश्वकर्मा, रामकेश के साथ दो अज्ञात युवक आए। जो मुंह पर गमछा लपेटे हुए थे। मेरे कर्मचारी राजीव जायसवाल से ये लोग कहासुनी करने लगे। मैंने उन्हें जब समझाने की कोशिश की तब वे मुझे व मेरे कर्मचारी को रॉड और डंडे से मारने पीटने लगे।

एम्स थाना प्रभारी बोली…सख्त कारवाई होगी

अनुज ने बताया कि दोनों ही लोगों को हमले में काफी चोट आई है। दबंगों ने ढाबे पर लगा टेबल, कुर्सी और पंखा भी तोड़ दिया, इतना ही नहीं आरोपियों ने धमकी भी दी कि तुम लोग ढाबा बंद करके चले जाओ, वरना जान से मार दिए जाओगे। इस घटना के बाद क्षेत्र में दहशत है। एम्स थाना प्रभारी संजय कुमार मिश्रा का कहना है कि घटना के बाद तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

खबर शेयर करें:

04 Jan 2026 11:09 am

