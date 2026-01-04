गोरखपुर में दबंगों का तांडव, हाइवे किनारे ढाबे पर कर्मचारियों को दौड़ा कर पीटा…मालिक बोला, काम करना हुआ मुश्किल

अनुज ने बताया कि दोनों ही लोगों को हमले में काफी चोट आई है। दबंगों ने ढाबे पर लगा टेबल, कुर्सी और पंखा भी तोड़ दिया, इतना ही नहीं आरोपियों ने धमकी भी दी कि तुम लोग ढाबा बंद करके चले जाओ, वरना जान से मार दिए जाओगे। इस घटना के बाद क्षेत्र में दहशत है। एम्स थाना प्रभारी संजय कुमार मिश्रा का कहना है कि घटना के बाद तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।