पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर की जमानत याचिका खारिज, कोर्ट में मची रही हलचल…भेजे गए जिला कारगार

कोर्ट में अभियोजन और बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने जमानत याचिका को लेकर काफी जिरह किए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद CJM मंजू कुमारी ने पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर की जमानत याचिका निरस्त कर दी। आदेश के बाद उन्हें कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वापस जिला कारागार भेज दिया गया। जमानत याचिका खारिज होने के बाद कोर्ट परिसर में कुछ देर तक हलचल बनी रही। फिलहाल पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर को अभी जिला कारागार में ही रहना होगा।