कुशीनगर

सड़क पर बिखरा था खून, छितराई थीं लाशें… भीषण दुर्घटना में दो युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत

रविवार की देर शाम में गन्ना लदे ट्रक की चपेट में आने से दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान राजा कुशवाहा पुत्र शोभा कुशवाहा और अल्ताफ़ खान पुत्र जावेद खान के रूप में हुई है। दोनों पड़रौना कोतवाली थाना क्षेत्र के जडार गांव के निवासी हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

कुशीनगर

image

anoop shukla

Dec 01, 2025

Up news, kushinagar

फोटो सोर्स: पत्रिका, भीषण दुर्घटना में दो की मौत

कुशीनगर में गन्ने से लदे ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे दो किशोरों की दर्दनाक मौत हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों की मौके पर ही जान चली गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, और क्षेत्र में शोक का माहौल है। जिले के भैरोगंज में बाइक से डीजल लेने निकले दो किशोरों की गन्ना लदे ट्रक की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई। जटहा बाजार के किन्नरपट्टी के समीप हुई इस दुर्घटना के बाद अफरा-तफरी मच गई। सड़क पर खून से लथपथ पड़े शवों के चलते कुछ समय तक आवाजाही ठप हो गई।

तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवारों को मारा भीषण टक्कर

किशोरों की मौत की खबर मिलते ही दोनों परिवारों में चीख-पुकार मच गई। पडरौना कोतवाली के जरार के राज कुशवाहा गांव के ही अलताब अंसारी के साथ बाइक से डीजल लेने किन्नरपट्टी स्थित पेट्रोल पंप पर जा रहे थे। दोनों पडरौना-जटहाबाजार मार्ग पर किन्नरपट्टी कुड़वा पुल के समीप पहुंचे कि विपरित दिशा से आए तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक में टक्कर मार दी। इससे बाइक सवार दोनों की दुर्घटनास्थल पर ही मौत हो गई। आसपास के लोग दौड़ कर पहुंचे और दुर्घटना की जानकारी जटहा बाजार पुलिस को दी।

परिजनों में मचा कोहराम, ट्रक चालक फरार

कुछ ही देर में दुर्घटना में दो की मौत होने की खबर क्षेत्र में फैल गई। मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। पुलिस ने जांच पड़ताल कर स्वजन को सूचना दी। मौत की खबर मिलते ही स्वजन राेने-चिल्लाने लगे। पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई पूरी की। थानाध्यक्ष आलोक यादव ने बताया कि ट्रक को थाने लाया गया है। तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर अज्ञात चालक व ट्रक मालिक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।

Updated on:

01 Dec 2025 01:29 pm

Published on:

01 Dec 2025 01:28 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kushinagar / सड़क पर बिखरा था खून, छितराई थीं लाशें… भीषण दुर्घटना में दो युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत

कुशीनगर

उत्तर प्रदेश

