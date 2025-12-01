सड़क पर बिखरा था खून, छितराई थीं लाशें… भीषण दुर्घटना में दो युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत

कुशीनगर में गन्ने से लदे ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे दो किशोरों की दर्दनाक मौत हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों की मौके पर ही जान चली गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, और क्षेत्र में शोक का माहौल है। जिले के भैरोगंज में बाइक से डीजल लेने निकले दो किशोरों की गन्ना लदे ट्रक की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई। जटहा बाजार के किन्नरपट्टी के समीप हुई इस दुर्घटना के बाद अफरा-तफरी मच गई। सड़क पर खून से लथपथ पड़े शवों के चलते कुछ समय तक आवाजाही ठप हो गई।