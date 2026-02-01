25 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कुशीनगर

नायब तहसीलदार ने मुंशी को दीं जातिसूचक गालियां, निकाला जूता…अधिवक्ता बोले, ब्राह्मण समाज का अपमान, योगी राज में क्या जूता से मिलेगा न्याय

कुशीनगर में बुधवार को दिन में नायब तहसीलदार ने एक मुंशी को मारने के लिए जूता निकाल लिया। उसे गालियां देते हुए जातिसूचक शब्द कहे। ये खबर जैसे ही वकीलों को पता चली वे भारी संख्या में इकट्ठा होकर तहसीलदार के ऑफिस को घेर लिये और धरने पर बैठ गये। मुंशी के साथ नायब तहसीलदार [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

कुशीनगर

image

anoop shukla

Feb 25, 2026

Up news, Kushinagar

फोटो सोर्स: पत्रिका, अधिवक्ताओं का हंगामा

कुशीनगर में बुधवार को दिन में नायब तहसीलदार ने एक मुंशी को मारने के लिए जूता निकाल लिया। उसे गालियां देते हुए जातिसूचक शब्द कहे। ये खबर जैसे ही वकीलों को पता चली वे भारी संख्या में इकट्ठा होकर तहसीलदार के ऑफिस को घेर लिये और धरने पर बैठ गये। मुंशी के साथ नायब तहसीलदार द्वारा की गई सारी करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई है। वकीलों ने प्रदर्शन करते हुए तहसीलदार को सस्पेंड करने की मांग करने लगे।

मुंशी से की गई गाली गलौज को ब्राह्मण समाज का अपमान बताता

तमकुहीराज तहसील परिसर में बुधवार को नायब तहसीलदार कुंदन वर्मा ने मुंशी से गाली गलौज कर दी। वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक पाण्डेय ने इसे पूरे ब्राह्मण समाज का अपमान बताया। उन्होंने नायब तहसीलदार पर जातिसूचक टिप्पणी करने का आरोप लगाया। अधिवक्ताओं का दावा है कि सीसीटीवी में नायब तहसीलदार द्वारा जूता निकालने की घटना भी दिखाई दे रही है।

नायब तहसीलदार को न्यायालय कक्ष के बाहर रोका गया

फुटेज सामने आने के बाद बार और बेंच के बीच झगड़ा और भी बढ़ गया।घटना की जानकारी मिलते ही बार संघ अध्यक्ष अशोक कुमार राय और महामंत्री अमरनाथ सिंह सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता न्यायालय परिसर में एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओं ने नायब तहसीलदार को उनके न्यायालय कक्ष के बाहर रोक लिया।वहीं तत्काल निलंबन की मांग की।

हंगामे के चलते प्रभावित रहा न्यायिक कार्य

विरोध के चलते कुछ समय के लिए न्यायिक कार्य भी प्रभावित रहा। तहसील परिसर में तनावपूर्ण स्थिति बनी रही। सूचना मिलने पर एसडीएम आकांक्षा मिश्रा मौके पर पहुंचीं। उन्होंने दोनों पक्षों को अपने चेंबर में बुलाकर बात की। एसडीएम आकांक्षा मिश्रा ने कहा कि यह बार और बेंच के बीच की आपसी बात थी। जिसे बातचीत के जरिए सुलझा लिया गया है। उनके अनुसार, फिलहाल दोनों पक्षों में कोई विवाद नहीं है।

ये भी पढ़ें

बसपा विधायक के घर रेड पर आया मायावती का रिएक्शन, बोलीं- यह अति दुर्भाग्यपूर्ण
लखनऊ
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

25 Feb 2026 11:44 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kushinagar / नायब तहसीलदार ने मुंशी को दीं जातिसूचक गालियां, निकाला जूता…अधिवक्ता बोले, ब्राह्मण समाज का अपमान, योगी राज में क्या जूता से मिलेगा न्याय

बड़ी खबरें

View All

कुशीनगर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

कश्मीर में तैनात कैप्टन की कार्डियक अरेस्ट से असामयिक मौत, इकलौते बेटे थे अमन…परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

Up news, kushinagar news
कुशीनगर

पहले लिखा सुसाइड नोट, फिर बनाई वीडियो… रोते-रोते फंदे से लटक गया युवक, 2 मासूमों के सिर से उठा बाप का साया

सुसाइड नोट में क्लर्क और अफसरों के नाम!
कुशीनगर

कुशीनगर में अधिकारियों का सख्त एक्शन, 34 अपराधी किये गये जिला बदर…लॉ एंड ऑर्डर से समझौता नहीं

Up news, kushinagar
कुशीनगर

दो पत्नी 6 बच्चों का बाप… आधी रात घुसा पड़ोसी के घर में महिला के साथ किया दुष्कर्म, ग्रामीणों ने पकड़ा साड़ी से बांधकर किया पिटाई

ग्रामीणों की पिटाई से घायल झोलाछाप डॉक्टर फोटो सोर्स वायरल वीडियो
कुशीनगर

नहीं थम रहा है कोहरे का कहर…एक, एक कर भिडे़ छह वाहन, NH पर अफरा तफरी

Up news, kushinagar
कुशीनगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.