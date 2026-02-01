नायब तहसीलदार ने मुंशी को दीं जातिसूचक गालियां, निकाला जूता…अधिवक्ता बोले, ब्राह्मण समाज का अपमान, योगी राज में क्या जूता से मिलेगा न्याय

कुशीनगर में बुधवार को दिन में नायब तहसीलदार ने एक मुंशी को मारने के लिए जूता निकाल लिया। उसे गालियां देते हुए जातिसूचक शब्द कहे। ये खबर जैसे ही वकीलों को पता चली वे भारी संख्या में इकट्ठा होकर तहसीलदार के ऑफिस को घेर लिये और धरने पर बैठ गये। मुंशी के साथ नायब तहसीलदार द्वारा की गई सारी करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई है। वकीलों ने प्रदर्शन करते हुए तहसीलदार को सस्पेंड करने की मांग करने लगे।