पहले लिखा सुसाइड नोट, फिर बनाई वीडियो… रोते-रोते फंदे से लटक गया युवक, 2 मासूमों के सिर से उठा बाप का साया

सुसाइड नोट में कृष्ण मोहन ने लिखा कि उसका 16 लाख रुपये डूब चुका है। वे बहुत परेशान थी। उसने कहा कि मैं मरना नहीं चाहता हूं। मैं अपने बच्चों और पत्नी के लिए जीना चाहता हूं। लेकिन वह मजबूर था। नोट में उसने मम्मी-पापा, भैया-भाभी से माफी मांगी। उसने कहा कि नौकरी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए था। काश, यह पैसा बिजनेस में लगाया होता।

उसने देवरिया बेसिक शिक्षा कार्यालय के क्लर्क और अधिकारियों को अपनी मौत का जिम्मेदार बताया। आरोप था कि शिक्षक नियुक्ति के लिए 20 लाख रुपये की मांग की गई थी। उसने कर्ज लेकर 9 लाख रुपये दिए, लेकिन बाकी पैसों की मांग जारी रही। जबकि स्कूल में शिक्षकों की नियुक्ति कोर्ट में विवादित है। शुक्रवार को अधिकारियों ने उसे रुपये के लिए बुलाकर बहुत अपमानित किया, जिससे वे टूट गया।