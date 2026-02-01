कुशीनगर में अधिकारियों का सख्त एक्शन, 34 अपराधी किये गये जिला बदर…लॉ एंड ऑर्डर से समझौता नहीं

कुशीनगर जिले में लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त रखने के लिए प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1970 के तहत DM महेंद्र सिंह तंवर, SP केशव कुमार ने कुल 34 व्यक्तियों को जिला बदर किया गया है। सक्षम प्राधिकारी के आदेश पर इन सभी आरोपियों को निर्धारित अवधि के लिए कुशीनगर जनपद की सीमा से निष्कासित किया गया है। प्रशासन ने बताया कि इन व्यक्तियों की गतिविधियां जनहित और लोकशांति के प्रतिकूल पाई गई थीं।