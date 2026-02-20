नहीं थम रहा है कोहरे का कहर…एक, एक कर भिडे़ छह वाहन, NH पर अफरा तफरी

आसपास के लोगों ने बताया कि सबसे पहले एक मैजिक वाहन गन्ने से लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकराकर सड़क पर पलट गई। सड़क पर कोहरे के कारण दिखाई नहीं दे रहा था, इसी बीच पीछे से आ रहे दो अन्य मैजिक वाहन, एक ऑटो और दो-तीन बाइक सवार भी गन्ना लदी ट्रेलर से टकरा गए। दुर्घटना के बाद मची अफरातफरी के बीच ग्रामीणों ने वहां पहुंचकर सभी लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया।