अज्ञात वाहन की ठोकर से बाइक के परखच्चे उड़े, दो युवकों की दर्दनाक मौत…इकलौते बेटे की मौत से मचा कोहराम

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, दुर्घटना में दो युवकों की मौत
कुशीनगर के रामकोला थाना क्षेत्र में रामकोला-कसया मार्ग पर टेकुआतार ग्राम पंचायत के कुट्टी टोला गांव के पास अनियंत्रित कार ने दो बाइक सवारों को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार खाई में जा गिरे।
स्थानीय लोगों ने तत्काल डायल 112 पर पुलिस को सूचना दी साथ ही एम्बुलेंस को भी बुलाया गया। दोनों घायलों को गंभीर हालत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामकोला ले जाया गया। अस्पताल के दौरान दोनों को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।
मृतकों की पहचान पिंटू मद्धेशिया पुत्र छेदी प्रसाद (26 वर्ष), निवासी डीह टोला, और विनय पुत्र शंकर गोंड (25 वर्ष), निवासी कुट्टी टोला थाना रामकोला के रूप में हुई।
दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों ने बताया कि टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार पुलिया से टकराकर नीचे खाई में गिर गए। जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक पिंटू मद्धेशिया अपने माता-पिता के इकलौते बेटे थे और उनकी चार बहनें हैं।
मृतक पिंटू के चाचा दीपनारायण मद्धेशिया ने बताया कि पिंटू और विनय एक ही मोटरसाइकिल से टेकुआटार से रामकोला की ओर अपने निजी काम से जा रहे थे। कुट्टी टोला के समीप पुलिया के पास पहुंचे ही थे कि पीछे से आ रहे एक अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। रामकोला थाने के प्रभारी श्यामलाल निषाद ने बताया कि पुलिस ने परिजनों से पंचनामा बनवाकर आगे की कारवाई कर रही है।
बड़ी खबरेंView All
कुशीनगर
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग