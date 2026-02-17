अज्ञात वाहन की ठोकर से बाइक के परखच्चे उड़े, दो युवकों की दर्दनाक मौत…इकलौते बेटे की मौत से मचा कोहराम

मृतक पिंटू के चाचा दीपनारायण मद्धेशिया ने बताया कि पिंटू और विनय एक ही मोटरसाइकिल से टेकुआटार से रामकोला की ओर अपने निजी काम से जा रहे थे। कुट्टी टोला के समीप पुलिया के पास पहुंचे ही थे कि पीछे से आ रहे एक अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। रामकोला थाने के प्रभारी श्यामलाल निषाद ने बताया कि पुलिस ने परिजनों से पंचनामा बनवाकर आगे की कारवाई कर रही है।