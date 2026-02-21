21 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कुशीनगर

दो पत्नी 6 बच्चों का बाप… आधी रात घुसा पड़ोसी के घर में महिला के साथ किया दुष्कर्म, ग्रामीणों ने पकड़ा साड़ी से बांधकर किया पिटाई

आधी रात पड़ोसी के घर घुसे झोलाछाप डॉक्टर पर महिला ने जबरन दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। महिला के शोर मचाने पर ग्रामीणों ने पकड़ कर उसकी जमकर पिटाई कर दी है। इसके बाद पुलिस को सौंप दिया।

2 min read
Google source verification

कुशीनगर

image

Mahendra Tiwari

Feb 21, 2026

ग्रामीणों की पिटाई से घायल झोलाछाप डॉक्टर फोटो सोर्स वायरल वीडियो

ग्रामीणों की पिटाई से घायल झोलाछाप डॉक्टर फोटो सोर्स वायरल वीडियो

कुशीनगर जिले के हनुमानगंज थाना क्षेत्र में एक कथित झोलाछाप डॉक्टर पर महिला से दुष्कर्म का आरोप लगा है। घटना के बाद ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़कर जमकर पीटा और साड़ी से बांधकर सड़क पर लिटा दिया। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची। आरोपी को हिरासत में लिया। महिला की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है।

कुशीनगर जिले के हनुमानगंज इलाके में गुरुवार रात एक महिला ने गांव के ही एक झोलाछाप डॉक्टर पर घर में घुसकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। महिला के शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और आरोपी को पकड़ लिया। गुस्साए ग्रामीणों ने उसकी पिटाई की और हाथ-पैर बांधकर सड़क पर लिटा दिया। इस दौरान कुछ लोगों ने घटना का वीडियो भी बना लिया जो आज सामने आया है।

महिला का पति हैदराबाद में रहकर करता मेहनत मजदूरी

पीड़िता के मुताबिक, उसका पति हैदराबाद में काम करता है। वह अपने दो बच्चों, जिनकी उम्र 5 और 10 साल है। उनके साथ घर पर रहती है। रात करीब 11 बजे आरोपी दिनेश मद्धेशिया घर के पिछले दरवाजे पर पहुंचा। और दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोलते ही उसने महिला को धक्का देकर अंदर घुस गया। आरोप है कि उसने महिला के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। विरोध करने पर गला दबाने की भी कोशिश की गई। किसी तरह खुद को छुड़ाकर वह बाहर निकली। बच्चों को जगाया और शोर मचाया। आवाज सुनकर ग्रामीण दौड़े आए। आरोपी को पकड़ लिया। महिलाओं ने भी उसे कई थप्पड़ मारे।

झोलाछाप डॉक्टर है आरोपी पहले भी गलत इरादे से घर में घुस चुका

ग्रामीणों का कहना है कि आरोपी गांव में बिना डिग्री के क्लिनिक चलाता है। उसकी दो पत्नियां और छह बच्चे हैं। महिला ने आरोप लगाया कि वह पहले भी गलत इरादे से घर में घुस चुका था। लेकिन तब समझौता हो गया था।

पुलिस बोली- महिला की तहरीर पर केस दर्ज कर महिला का मेडिकल कराया जा रहा

थाना प्रभारी का कहना है कि महिला की तहरीर पर केस दर्ज कर लिया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है। मामले की जांच जारी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

21 Feb 2026 04:28 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kushinagar / दो पत्नी 6 बच्चों का बाप… आधी रात घुसा पड़ोसी के घर में महिला के साथ किया दुष्कर्म, ग्रामीणों ने पकड़ा साड़ी से बांधकर किया पिटाई

बड़ी खबरें

View All

कुशीनगर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

नहीं थम रहा है कोहरे का कहर…एक, एक कर भिडे़ छह वाहन, NH पर अफरा तफरी

Up news, kushinagar
कुशीनगर

अज्ञात वाहन की ठोकर से बाइक के परखच्चे उड़े, दो युवकों की दर्दनाक मौत…इकलौते बेटे की मौत से मचा कोहराम

Up news, kushinagar news
कुशीनगर

थैंक यू…कुशीनगर पुलिस, जब ताइवान की महिला पर्यटक ने जताया आभार…जानिए पूरा मामला

Up news, kushinagar
कुशीनगर

कुशीनगर में भीषण सड़क दुर्घटना…तीन दोस्तों की मौत, आर्टिगा कार के परखच्चे उड़े…चार अन्य गंभीर रूप से घायल

Up news, kushinagar
कुशीनगर

बॉर्डर-2 फिल्म देखने गए NRI परिवार के वो दहशत से भरे 35 मिनट…दम घुटने लगा, चिल्लाते रहे फिर…

Up news, kushinagar
कुशीनगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.