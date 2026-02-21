दो पत्नी 6 बच्चों का बाप… आधी रात घुसा पड़ोसी के घर में महिला के साथ किया दुष्कर्म, ग्रामीणों ने पकड़ा साड़ी से बांधकर किया पिटाई

पीड़िता के मुताबिक, उसका पति हैदराबाद में काम करता है। वह अपने दो बच्चों, जिनकी उम्र 5 और 10 साल है। उनके साथ घर पर रहती है। रात करीब 11 बजे आरोपी दिनेश मद्धेशिया घर के पिछले दरवाजे पर पहुंचा। और दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोलते ही उसने महिला को धक्का देकर अंदर घुस गया। आरोप है कि उसने महिला के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। विरोध करने पर गला दबाने की भी कोशिश की गई। किसी तरह खुद को छुड़ाकर वह बाहर निकली। बच्चों को जगाया और शोर मचाया। आवाज सुनकर ग्रामीण दौड़े आए। आरोपी को पकड़ लिया। महिलाओं ने भी उसे कई थप्पड़ मारे।