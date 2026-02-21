दो पत्नी 6 बच्चों का बाप… आधी रात घुसा पड़ोसी के घर में महिला के साथ किया दुष्कर्म, ग्रामीणों ने पकड़ा साड़ी से बांधकर किया पिटाई

ग्रामीणों की पिटाई से घायल झोलाछाप डॉक्टर फोटो सोर्स वायरल वीडियो
कुशीनगर जिले के हनुमानगंज थाना क्षेत्र में एक कथित झोलाछाप डॉक्टर पर महिला से दुष्कर्म का आरोप लगा है। घटना के बाद ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़कर जमकर पीटा और साड़ी से बांधकर सड़क पर लिटा दिया। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची। आरोपी को हिरासत में लिया। महिला की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है।
कुशीनगर जिले के हनुमानगंज इलाके में गुरुवार रात एक महिला ने गांव के ही एक झोलाछाप डॉक्टर पर घर में घुसकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। महिला के शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और आरोपी को पकड़ लिया। गुस्साए ग्रामीणों ने उसकी पिटाई की और हाथ-पैर बांधकर सड़क पर लिटा दिया। इस दौरान कुछ लोगों ने घटना का वीडियो भी बना लिया जो आज सामने आया है।
पीड़िता के मुताबिक, उसका पति हैदराबाद में काम करता है। वह अपने दो बच्चों, जिनकी उम्र 5 और 10 साल है। उनके साथ घर पर रहती है। रात करीब 11 बजे आरोपी दिनेश मद्धेशिया घर के पिछले दरवाजे पर पहुंचा। और दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोलते ही उसने महिला को धक्का देकर अंदर घुस गया। आरोप है कि उसने महिला के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। विरोध करने पर गला दबाने की भी कोशिश की गई। किसी तरह खुद को छुड़ाकर वह बाहर निकली। बच्चों को जगाया और शोर मचाया। आवाज सुनकर ग्रामीण दौड़े आए। आरोपी को पकड़ लिया। महिलाओं ने भी उसे कई थप्पड़ मारे।
ग्रामीणों का कहना है कि आरोपी गांव में बिना डिग्री के क्लिनिक चलाता है। उसकी दो पत्नियां और छह बच्चे हैं। महिला ने आरोप लगाया कि वह पहले भी गलत इरादे से घर में घुस चुका था। लेकिन तब समझौता हो गया था।
थाना प्रभारी का कहना है कि महिला की तहरीर पर केस दर्ज कर लिया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है। मामले की जांच जारी है।
कुशीनगर
उत्तर प्रदेश
