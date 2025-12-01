Patrika LogoSwitch to English

गोरखपुर

दर्दनाक हादसा : बारात की खुशी मातम में बदली…एक की मौत दस अन्य गंभीर, रथ से कूदकर दूल्हे ने बचाई जान

जिले के झंगहा थाना क्षेत्र के हरैया गांव के टोला कुडिहवा में रविवार की रात बारात में बड़ा हादसा हो गया। यहां से गुजर रही बारात में शामिल रोड लाइट का तार 11 हजार वोल्ट से टकरा गया जिससे करंट फैल गया।

गोरखपुर

image

anoop shukla

Dec 01, 2025

फोटो सोर्स: इमेज, बारात में उतरा करंट

गोरखपुर में रविवार की देर रात एक दर्दनाक हादसा हो गया, यहां झंगहा थाना क्षेत्र के हरैया गांव में बारात के दौरान रोड लाइट में करंट उतर आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि नौ अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक चौरी चौरा थाना क्षेत्र के भाऊपुर गांव निवासी राममिलन निषाद के घर से झंगहा के हरैया गांव में गोबरी निषाद के यहां बारात पहुंची थी। बारात में दूल्हे के रथ पर रोड लाइट लगाई गई थी। इसी दौरान 11 हजार वोल्ट की लाइन रोड लाइट से छू गया, जिसके चलते लाइट में करंट उतर आया।

बारात में रोड लाइट से टकराया 11 हजार वोल्ट का तार, करंट उतरने से मची अफरा तफरी

करंट उतरते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई जिसकी चपेट में लगभग दस लोग आ गए। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि नौ लोग झुलसकर घायल हो गए। घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। करंट लगने से देवरिया जिले के रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के समदा निवासी सचिन पुत्र ओमप्रकाश की मौके पर ही मौत हो गई। वह रोड लाइट ढोने का काम करता था। चार अन्य बाराती घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल भेजा गया। वहीं दूल्हा रथ से कूदकर किसी तरह अपनी जान बचाने में सफल हुआ, घटना के बाद बारात में अफरा-तफरी मच गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित कर घायलों को अस्पताल भेजा।

01 Dec 2025 10:57 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / दर्दनाक हादसा : बारात की खुशी मातम में बदली…एक की मौत दस अन्य गंभीर, रथ से कूदकर दूल्हे ने बचाई जान

