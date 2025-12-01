दर्दनाक हादसा : बारात की खुशी मातम में बदली…एक की मौत दस अन्य गंभीर, रथ से कूदकर दूल्हे ने बचाई जान

करंट उतरते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई जिसकी चपेट में लगभग दस लोग आ गए। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि नौ लोग झुलसकर घायल हो गए। घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। करंट लगने से देवरिया जिले के रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के समदा निवासी सचिन पुत्र ओमप्रकाश की मौके पर ही मौत हो गई। वह रोड लाइट ढोने का काम करता था। चार अन्य बाराती घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल भेजा गया। वहीं दूल्हा रथ से कूदकर किसी तरह अपनी जान बचाने में सफल हुआ, घटना के बाद बारात में अफरा-तफरी मच गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित कर घायलों को अस्पताल भेजा।